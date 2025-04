Bolsas da Ásia fecham mistas, após PMIs chineses fracos mostrarem impacto da guerra tarifária

Por Sergio Caldas

São Paulo, 30/04/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, após dados fracos de manufatura da China evidenciarem os primeiros danos da guerra comercial com os EUA.

O índice japonês Nikkei subiu 0,57% em Tóquio, a 36.045,38 pontos, à espera de decisão de política monetária do Banco do Japão (BoJ), que, segundo analistas, deverá deixar seu juro básico inalterado em 0,50% em meio às incertezas do ambiente comercial, enquanto o Hang Seng avançou 0,51% em Hong Kong, a 22.119,41 pontos, o sul-coreano Kospi caiu 0,34% em Seul, a 2.556,61 pontos, e o Taiex ficou praticamente estável em Taiwan, com alta marginal de 0,01%.

Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,23%, a 3.279,03 pontos, em seu quarto pregão negativo seguido, mas o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,70%, a 3.279,03 pontos. Foram destaque negativo ações de bancos que divulgaram balanços trimestrais fracos: foi o caso do Industrial & Commercial Bank of China (-3,6%), do China Construction Bank (-3,2%) e do Agricultural Bank of China (-3%).

Pesquisa oficial mostrou que o PMI industrial chinês caiu de 50,5 em março para 49 em abril, com a leitura abaixo de 50 apontando a maior contração da atividade manufatureira desde dezembro de 2023. Levantamento similar da S&P Global/Caixin também apontou queda do PMI industrial chinês em abril, para 50,4, o menor nível desde janeiro.

Os PMIs desanimadores são os primeiros indícios mais claros do impacto da guerra tarifária entre China e EUA na segunda maior economia do mundo. E ainda não há sinais concretos de que os dois lados estejam buscando um acordo comercial.

Amanhã, 1º de maio, os mercados chineses, assim como os de Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul não operarão devido ao feriado do Dia do Trabalho.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo quinta sessão consecutiva hoje, com alta de 0,69% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.126,20 pontos.

