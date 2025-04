Bela do Céu sobre venda de sex toys nas redes: 'Chegar de forma humilde'

Falar sobre sexo nunca foi uma questão de vergonha ou receio para Isabela Cerqueira, fundadora da GoodVibres, uma loja virtual de bem-estar sexual, que vende vibradores, massageadores e outros acessórios.

Mas vender brinquedos eróticos é apenas um dos trunfos dessa marca. A comunicação próxima da audiência nas redes sociais faz o prazer feminino ser um assunto mais natural na vida das mulheres e construiu a comunidade da loja, contou a fundadora da marca Isabela Cerqueira no "Divã de CNPJ".

Tem que chegar ali de uma forma muito humilde, de uma forma muito próxima, amiga, realmente querendo ajudar ela, entender quais são seus problemas. Isabela Cerqueira

Como muitos negócios que nasceram na pandemia, a Good Vibres usa a internet como principal vitrine para novos clientes, com mais de 250 mil seguidores apenas no Instagram. É também nas redes sociais o lugar onde a marca consolidou a comunicação da fundadora, que é conhecida como "Bela do Céu" pelas seguidoras.

Isabela compartilha dicas de sexualidade, formas de usar os acessórios eróticos na conta da GoodVibres, colocando o seu rosto à prova, o que criou um ambiente de identificação entre a marca, a audiência e a fundadora, que sente falta de informação qualificada e clara sobre bem-estar sexual feminino.



Esse ponto de me expor e gerar esse canal de comunicação até hoje é o principal. Os produtos são muito bons, mas o que a gente fez com a marca em termos de mulheres, mostrando que ali é um lugar seguro, é o principal diferencial da marca. Isabela Cerqueira



A Good Vibres é uma entre várias lojas de bem-estar sexual lideradas por mulheres, que apresentam uma nova linguagem sobre sexualidade, focada no prazer da mulher e na informação sobre o corpo e as relações, contrapondo a imagem de que o sexo para mulher é algo proibido ou escondido.

Trilhar esse caminho, para Cerqueira, exige um esforço para se colocar no lugar das futuras consumidoras. "É você entender a necessidade do outro e se comunicar para essa necessidade. É você realmente querer ajudar aquela pessoa".

Mudança nas redes sociais atinge marca de bem-estar sexual: 'Censura'





Ter presença nas redes sociais é um passo básico para qualquer marca digital, e muitas vezes o perfil nas plataformas vem antes do negócio, como aconteceu com a loja virtual de bem-estar sexual Good Vibres.As mudanças recentes na Meta, empresa que tem no seu portfólio o WhatsApp, o Facebook e o Instagram, chegaram ao negócio fundado por Isabela Cerqueira, contou a empreendedora no "Divã de CNPJ" . "Não posso deixar de citar a censura. É uma coisa que me preocupa muito".A Good Vibres cresceu com o rosto e a voz da Bela falando sobre sexualidade e prazer feminino como um aspecto natural da vida das mulheres. Com a mudança das diretrizes da plataforma no começo deste ano, vários conteúdos da loja de bem-estar sexual foram deletados do Instagram. "Coisas que eu podia postar, que eu podia falar no passado, atualmente eu não posso mais", diz Isabela, que está à frente da comunicação da marca.

Falar sobre sexualidade feminina, para Good Vibres, é estar próxima das mulheres, com conteúdos educativos sobre o corpo feminino e propor uma conversa divertida sobre o uso de brinquedos sexuais pensados para elas. As mudanças no Instagram fizeram a marca mudar a forma de comunicação, que é o seu diferencial no mercado.

Aquele ato de postar não é uma coisa leve, já vem carregado. 'Será que vai dar certo, será que vai cair a conta, será que a minha empresa vai acabar?' Isabela Cerqueira

Para a fundadora da "Good Vibres", as redes sociais são reflexo do mundo, que trilha um caminho de restrição de direitos, principalmente os direitos das mulheres, na visão de Isabela Cerqueira. "Eu, por estar na ponta da sexualidade, sinto na pele", diz.

As pessoas que trabalham nessa ponta [redes sociais] se sentem o tempo inteiro sob pressão. É uma questão de saúde mental que é muito pesada, você está o tempo inteiro com a faca no pescoço. Isabela Cerqueira

