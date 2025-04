Astronautas chineses da missão Shenzhou-19 retornam à Terra

Três astronautas chineses retornaram à Terra nesta quarta-feira (30) após seis meses na estação espacial de seu país, que busca se tornar uma grande potência espacial, informou a mídia estatal.

"Os astronautas estão com boa saúde e a missão tripulada Shenzhou-19 foi um sucesso completo", informou a agência de notícias estatal Xinhua logo após o pouso.

Pequim investiu bilhões de dólares nos últimos anos em seu programa espacial, buscando lançar uma missão tripulada à Lua até 2030 e, eventualmente, construir uma base na superfície lunar.

Em seu último lançamento, na semana passada, transportou três astronautas para a estação espacial Tiangong para a missão Shenzhou-20.

Assumiram a estação dos tripulantes da Shenzhou-19: Cai Xuzhe, Song Lingdong e Wang Haoze, cuja cápsula de pouso chegou à região norte da Mongólia Interior nesta quarta-feira.

Imagens da emissora estatal CFTV mostraram a cápsula descendo com um paraquedas vermelho e branco, antes de pousar em uma nuvem de poeira do deserto.

Seus ocupantes trabalham na estação espacial desde outubro, onde conduziram experimentos e estabeleceram um novo recorde para a caminhada espacial mais longa até hoje.

A tripulação deveria ter retornado na terça-feira, mas a missão foi adiada devido ao mau tempo no local de pouso, de acordo com as autoridades chinesas.

O comandante Cai, um ex-piloto da força aérea de 48 anos, esteve na Tiangong para a missão Shenzhou-14 em 2022.

© Agence France-Presse