ArcelorMittal recua na bolsa com riscos de tarifas sobre demanda de aço em 2025

Por Anna Peverieri

(Reuters) - A ArcelorMittal alertou nesta quarta-feira que os atrasos na resolução das interrupções do comércio global devido às tarifas de importação poderão afetar suas previsões iniciais de consumo de aço para este ano, particularmente nos Estados Unidos e na China.

As ações da siderúrgica, que chegaram a cair 4% mais cedo, recuavam 1,7% perto do final do pregão europeu, pressionadas pelos comentários de executivos da companhia que ofuscaram o resultado da empresa no primeiro trimestre, que ficou acima do esperado pelo mercado.

A segunda maior siderúrgica do mundo havia dito anteriormente que esperava para 2025 um crescimento da demanda global de aço de 2,5% a 3,5%, excluindo a China, o maior consumidor e produtor mundial da liga.

"Olhando para o futuro, uma medida de cautela sobre a perspectiva de curto prazo é apropriada. O aumento da incerteza em relação aos termos do comércio global está prejudicando a confiança dos negócios e corre o risco de causar mais perturbações econômicas se não for resolvido rapidamente", disse o presidente-executivo, Aditya Mittal.

Os produtores de aço europeus já estavam enfrentando aumento de custos de energia e intensa concorrência de importações chinesas, fatores agravados pelas tarifas de importação dos EUA.

Os comentários da ArcelorMittal ecoaram os feitos pela sueca SSAB, que disse esperar uma perspectiva mais incerta para suas divisões de aço devido às tarifas.

A ArcelorMittal teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de US$1,58 bilhão no primeiro trimestre, superando a estimativa média de analistas de US$1,55 bilhão, segundo dados da empresa.

A companhia vendeu cerca de 13,6 milhões de toneladas de aço no primeiro trimestre, um pouco acima do período do ano anterior.

Ainda assim, o grupo disse que os spreads do aço na Europa se recuperaram de níveis insustentavelmente baixos, com a perspectiva reforçada por um plano de ação da Comissão Europeia anunciado em março para tornar o setor siderúrgico europeu mais competitivo e protegê-lo do impacto das tarifas dos EUA.

A ArcelorMittal reafirmou perspectiva de investimento em 2025, mantendo a previsão na faixa de US$4,5 bilhões a US$5,0 bilhões para o ano.