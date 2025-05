? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) April 30, 2025

A tarde desta quarta-feira também ficou marcada pela primeira vitória do 3B da Amazônia na atual edição do Brasileiro feminino. Jogando em casa, a equipe de Manaus bateu o Sport por 2 a 1 e chegou aos quatro pontos, na 14ª colocação. Já a equipe de Recife é a lanterna com apenas um ponto.