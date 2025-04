Acordos comerciais ainda devem demorar algumas semanas, diz representante dos EUA

O representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, afirmou nesta quarta-feira, 30, que os acordos tarifários do país com outras nações "ainda devem demorar algumas semanas", embora já tenha "vários acordos no papel" prontos para fechar. A declaração foi feita durante uma reunião do gabinete do presidente norte-americano, Donald Trump.

Trump acrescentou que os Estados Unidos estão "indo muito bem com as negociações comerciais. Greer terá muita diversão nas próximas semanas com as negociações".

Segundo o presidente, mais importante que os acordos tarifários é "o grande e lindo projeto de lei em que trabalhamos", que, segundo ele, deve reduzir significativamente os impostos pagos pelos contribuintes americanos. "Nosso país verá o maior corte de impostos da história. Será o maior aumento de impostos, no entanto, se os Democratas se saírem bem", completou.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, endossou a importância do projeto, classificando-o como a iniciativa "mais importante" para o país no momento.

Ele também destacou, segundo sua avaliação, os avanços obtidos. "Trump criou poder de negociação e liderança. Os EUA estão prestes a se tornar uma superpotência em inteligência artificial (IA). A receita do IRS a Receita Federal dos EUA aumentou sob Trump", afirmou. Em tom descontraído, o presidente reagiu: "Você tem ficado bem ocupado ultimamente, hein? Bessent está fazendo um ótimo trabalho", concluiu.