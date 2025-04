Vídeo flagra momento em que lancha capota em Miami; 5 são hospitalizados

Do UOL, em São Paulo

Vídeos divulgados pela imprensa internacional mostram o exato momento em que uma lancha em alta velocidade perde o controle, bate em um outro barco, e capota, em um lago de Miami, nos Estados Unidos. O acidente deixou ao menos cinco pessoas hospitalizadas.

O que aconteceu

Primeiras imagens mostram embarcação desviando de outra após quase atingi-la e se chocando com outro barco. O veículo atingido estava ancorado em um píer de um condomínio de casas no lago Maule, em uma área privativa de North Miami Beach, conforme as informações e gravações divulgadas pela emissora de TV norte-americana NBC.

Com o choque, a lancha capotou e gerou um estrondo que causou alarde no local. "Corram, corram", gritou uma mulher momentos antes do acidente. "Chamem a emergência", disse logo depois.

Pessoas, incluindo menores de idade, caíram na água com o impacto da batida. Conforme apurado pela NBC, a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida informou preliminarmente que haviam sete passageiros e um condutor a bordo da lancha que capotou, por volta das 20 horas locais do último dia 26.

Cinco foram resgatadas e hospitalizadas. Uma das vítimas é o condutor da lancha, identificado como Gabriel Salaues, de 53 anos. As outras são uma mulher e três menores de idade, ainda segundo a NBC. O estado de saúde delas não foi informado.