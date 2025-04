'Francisco asiático' gera polêmica ao cantar música que questiona religiões

Um vídeo do cardeal filipino Luis Antonio Tagle cantando a música Imagine, de John Lennon, viralizou nas redes sociais. Tagle é um dos favoritos no conclave e chamado pela imprensa de "Francisco asiático".

O que aconteceu

Tagle aparece cantando apenas um trecho da música de John Lennon. No vídeo, ele canta: "Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que algum dia você se junte a nós e o mundo será um só".

Vídeo é de 2019 e foi resgatado às vésperas do conclave. As imagens foram publicadas por um site católico do Canadá, grande crítico do pontificado de Francisco, que descreveu a música como um "hino ateu que rejeita a religião, o céu e a realeza de Cristo". O site ainda questiona: "É escândalo ou ignorância?".

Música "Imagine" tem trechos que questiona dogmas católicos. A letra começa com "imagine que não exista paraíso...nenhum inferno sobre nós, acima de nós apenas o céu". Tem ainda trecho que questiona religiões: "nenhuma razão para matar ou morrer e nenhuma religião também".

"Imagine" foi escrita e cantada por John Lennon em 1971. Frequentemente relacionada a um pedido de paz para o mundo, a canção foi inspirada em poemas de Yoko Ono, então esposa de Lennon.

A versão apresentada por Tagle foi abreviada, dizem fontes próximas a ele. O cardeal não cantou os trechos que atacam a religião ou o cristianismo, afirmaram conhecidos ao jornal italiano La Stampa.

Vídeo viral a poucos dias da escolha do novo papa preocupou Tagle. Segundo fontes ouvidas pela imprensa italiana, a publicação do vídeo é uma tentativa de opositores de iniciar uma campanha de difamação.

Nome de Tagle foi aventado em 2013 no conclave que elegeu Francisco. Ele não foi escolhido, mas em 2019 o papa o convidou para ocupar um importante posto global no Vaticano, que lhe deu a chance de adquirir experiência no coração da administração central da Igreja, completando suas qualificações como candidato ao papado.

Tagle é popular no mundo católico. O trabalho dele é frequentemente comparado ao do papa Francisco por sua empatia, proximidade com os mais pobres e espírito reformista.