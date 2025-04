Vice-premiê da China pede resposta calma às mudanças externas, diz Xinhua

PEQUIM (Reuters) - O vice-primeiro-ministro da China, He Lifeng, pediu nesta terça-feira que os reguladores e instituições financeiras analisem e respondam "com calma" aos recentes desenvolvimentos e mudanças no ambiente externo, informou a agência estatal Xinhua.

Em uma reunião em Xangai, ele pediu o fortalecimento do status da cidade como um centro financeiro internacional e como um polo para a abertura do setor financeiro, de acordo com a Xinhua.

(Reportagem da Redação Pequim)