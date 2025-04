Vendas da Braskem recuam no primeiro trimestre sobre um ano antes

SÃO PAULO (Reuters) - A Braskem apurou quedas nas vendas de resinas e outros produtos químicos no Brasil, no México e nos Estados Unidos e Europa no primeiro trimestre sobre o mesmo período do ano passado, segundo relatório operacional da petroquímica divulgado na noite desta terça-feira.

A companhia afirmou que no Brasil as vendas de "principais químicos" recuaram 5%, para 632 mil toneladas, enquanto a comercialização de resinas caiu 4%, para 807 mil toneladas.

Ainda no país, a venda de eteno verde recuou 14%, enquanto a exportação de resinas teve baixa de 1%.

Nos EUA e Europa, a empresa apurou queda de 2% nas vendas, para 496 mil toneladas, enquanto no México o recuo na comercialização em relação ao primeiro trimestre de 2024 foi de 11%, para 186 mil toneladas.

(Por Alberto Alerigi Jr.; Edição de Fabrício de Castro)