Vagas de emprego em aberto nos EUA recuam em março; demissões caem

WASHINGTON (Reuters) - As vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos caíram de forma acentuada em março, mas um declínio nas demissões sugeriu que o mercado de trabalho permaneceu em uma base sólida, apesar de uma política tarifária em constante mudança estar fomentando incertezas sobre a maior economia do mundo.

As vagas de emprego em aberto, uma medida da demanda de mão de obra, caíram em 288.000, para 7,192 milhões no último dia de março, informou o Departamento do Trabalho em seu relatório Jolts nesta terça-feira.

Os dados de fevereiro foram revisados para baixo, a 7,480 milhões de vagas abertas, em vez dos 7,568 milhões informados anteriormente. Economistas consultados pela Reuters haviam previsto 7,480 milhões de vagas em aberto para março.

As contratações aumentaram em apenas 41.000, para 5,411 milhões, ressaltando a relutância das empresas em aumentar o número de funcionários enquanto lidam com as taxas de importação abrangentes do presidente Donald Trump.

As demissões caíram em 222.000, para 1,558 milhão, continuando a ancorar o mercado de trabalho.

Economistas esperam que as tarifas aumentem os preços e atrapalhem as cadeias de suprimentos, com um impacto no mercado de trabalho previsto para os próximos meses.

O congelamento das contratações e as demissões em massa de funcionários federais, como parte da campanha de Trump para reduzir drasticamente o tamanho do governo, também devem prejudicar o mercado de trabalho.

(Por Lucia Mutikani)