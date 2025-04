Qual país na América do Sul é o mais caro para viver? E o mais barato?

O Uruguai é o país mais caro para se viver na América do Sul, segundo levantamento recente da plataforma Numbeo. O Brasil, por outro lado, aparece entre os mais baratos.

Os 10 primeiros da lista

Dos mais baratos aos mais caros para se viver, veja como ficou o ranking. A lista também mostra a pontuação dos países (que vai de 0 a 100; números maiores indicam maior custo de vida):

Paraguai: 23,02 Bolívia: 25,22 Brasil: 25,56 Colômbia: 25,96 Peru: 29,43 Equador: 30,01 Chile: 35,13 Argentina: 35,75 Venezuela: 35,87 Uruguai: 46,33

Detalhes do estudo

Cor verde significa custo de vida mais baixo. Enquanto vermelha, mais alto Imagem: Reprodução/Numbeo

A Numbeo analisou dados de preços de aluguel, alimentos e serviços. Os dados são fruto de uma base colaborativa que compila mais de 9 milhões de preços informados por usuários em 12 mil cidades ao redor do mundo. Dos 12 países da América do Sul, 10 foram mapeados.

Os resultados colocam em evidência as disparidades econômicas existentes entre os países sul-americanos. O peso no bolso é mais sentido em dois itens essenciais: alimentação e moradia. No Paraguai, o mais barato de se viver, os preços de alimentos têm índice de 22,68 e o aluguel marca 8,60. Já no Uruguai, os mesmos itens saltam para 46,53 e 12,49, respectivamente.

Brasil vem como o 21º país mais barato para se viver no mundo. O Paraguai aparece como o 10º, e a Colômbia, na 24ª colocação.

Custo de vida em Montevidéu, capital do Uruguai, é 73,1% mais caro que o do Rio de Janeiro. Já Buenos Aires, na Argentina, é 42,6% mais cara que a capital fluminense.

A Suíça e as Ilhas Virgens Americanas se destacam pelos custos altíssimos. Com índices acima de 98, os locais exigem um padrão de renda elevado para manter qualidade de vida.