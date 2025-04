União Brasil e PP formam federação que será maior força do Congresso

SÃO PAULO (Reuters) - União Brasil e PP anunciaram uma federação partidária entre as duas siglas na noite de segunda-feira que será a maior força política no Congresso Nacional com 109 deputados e 14 senadores, disseram as duas siglas.

Com a federação, União e PP terão de obrigatoriamente estar nas mesmas chapas nas eleições do ano que vem para a Presidência, os governos dos Estados e o Congresso além de também estarem obrigatoriamente juntos nas eleições municipais de 2028.

"A aliança, costurada com muito diálogo e confiança, pretende ser uma bússola no centro da política, para impulsionar o Brasil no rumo certo. O norte é claro: equilíbrio e inovação, com responsabilidade fiscal e social", afirma nota das duas legendas.

Tanto União quanto PP têm ministérios no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao mesmo tempo, os dois partidos também têm figuras claramente de oposição a Lula, como o presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), que lançou pré-candidatura à Presidência.

Os dois partidos farão na tarde desta terça uma cerimônia oficial de lançamento da federação no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, em Brasília.

(Por Eduardo Simões)