União Brasil e PP formalizam federação e viram a maior força do Congresso

O União Brasil e o PP consolidaram hoje a superfederação entre os dois partidos. A bancada será a maior força do Congresso, com 123 parlamentares.

O que aconteceu

A bancada do União Progressista será a maioria da Câmara, com 109 deputados. A junção do União Brasil com o PP desbancou o PL, com 91 parlamentares, e a federação PT, PCdoB e PV, com 80. No Senado, serão 14 senadores, empatado com PSD e PL.

Haverá rodízio na presidência da bancada. O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, vai comandar a federação por alguns meses. Posteriormente, o presidente do PP, Ciro Nogueira, assume a função. O deputado alagoano Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, seria o único a comandar o grupo, mas perdeu a queda de braço e ficou de fora.

Mirando 2026. A federação pode ter candidato presidencial no ano que vem. Ronaldo Caiado já se lançou como um nome, embora não haja consenso sobre uma candidatura de direita. Em sua fala, ele afirmou: "Vamos ganhar as eleições no país e vamos subir a rampa do Palácio do Planalto".

Legislação eleitoral reconheceu federações em 2021. O arranjo une um ou mais partidos que passam a atuar em conjunto por, pelo menos, quatro anos. Em caso de rompimento antes do prazo mínimo, as siglas ficam proibidas de formar uma nova aliança.

Partidos devem alinhar posicionamentos nas eleições. PP e União Brasil vão funcionar como uma única agremiação partidária e devem ter um alinhamento para disputas eleitorais e apoios de candidaturas.

Superfederação do centrão preocupa o PT. Apesar dos ministérios, há um entendimento entre os petistas que a bancada desembarque do governo Lula e apoie algum outro nome da direita. Aliados do presidente do PP, Ciro Nogueira, dizem que ele quer se lançar a vice-presidente do governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), e com a federação teria mais força para pleitear o posto. O chefe do Executivo paulista é a esperança da direita para a disputa presidencial no lugar do ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível até 2030.

É isto, minha gente, que nós precisamos, neste momento, da classe política: entender o recado que deve ser dado, nesta hora, hoje, nessa federação dos dois grandes partidos, que transferem a todos nós a responsabilidade sobre os nossos ombros de sabermos ganhar o processo eleitoral de 2026. Esse é o desafio. Nós estamos aqui construindo o rumo para um país novo.

Ronaldo Caiado, governador de Goiás e pré-candidato à Presidência

Federações no Brasil

Atualmente existem três federações no país registradas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A principal agremiação é a "Brasil da Esperança" que reúne o PT, PCdoB e PV. Ainda no campo da esquerda, há o grupo formado por PSOL e Rede.

PSDB-Cidadania não deve renovar o bloco em 2026. O Cidadania decidiu romper com a aliança na última semana.

PSDB deve formalizar a fusão com o Podermos. A executiva nacional do partido tucano decidiu iniciar o processo de fusão com o Podemos.