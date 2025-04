Trump tem aprovação estável, mas cresce preocupação com economia e imigração, diz Reuters/Ipsos

Por Jason Lange

WASHINGTON (Reuters) - O índice de aprovação do presidente Donald Trump manteve-se estável nesta semana, mas cresce o descontentamento em relação à forma como lida com a economia e à abordagem linha-dura na imigração, em meio à preocupação com uma guerra comercial global e ao esforço para aumentar as deportações, disse nova pesquisa Reuters/Ipsos.

Realizada durante três dias e concluída no domingo, a pesquisa mostrou que 42% dos entrevistados aprovam o desempenho do líder republicano no cargo, sem alteração em relação à pesquisa anterior da Reuters/Ipsos realizada uma semana atrás. A parcela dos que desaprovam sua presidência também se manteve estável em 53%.

A fatia dos entrevistados que aprovam a administração econômica de Trump oscilou um ponto percentual para baixo, para 36%, nível mais baixo em seu mandato atual ou em seu mandato entre 2017 e 2021, enquanto a desaprovação nesse quesito aumentou 5 pontos, para 56%.

Os temores de uma recessão aumentaram nas últimas semanas, enquanto Trump lança uma guerra comercial global, elevando as tarifas a um nível tão alto que economistas alertam que o comércio com alguns países -- principalmente a China -- poderia quase parar. As medidas abalaram investidores e empresas. Nesta terça-feira, por exemplo, a gigante das entregas United Parcel Service anunciou que cortaria 20.000 empregos.

A inflação continua a ser um ponto sensível. A vitória de Trump na eleição presidencial de novembro ocorreu após uma aceleração da inflação durante o governo de seu antecessor democrata, Joe Biden. Mas o ritmo da inflação quase não diminuiu com Trump e 59% dos entrevistados na mais recente pesquisa Reuters/Ipsos desaprovam sua forma de lidar com o custo de vida nos Estados Unidos, contra 32% que aprovam.

Trump obtém notas mais altas no desempenho em relação à imigração do que em qualquer outro quesito pesquisado pela Reuters/Ipsos, com 45% dos entrevistados aprovando sua maneira de lidar com a questão, mantendo-se estável em relação à sondagem anterior.

Mas o descontentamento também cresceu nesse aspecto, com o índice de desaprovação sobre o tema subindo 2 pontos percentuais, para 48%. Trump lançou uma campanha agressiva de fiscalização após assumir o cargo em 20 de janeiro, enviando tropas para a fronteira sul e prometendo deportar milhões de imigrantes que estão ilegalmente nos EUA.

Democratas e defensores dos direitos civis criticam as táticas de fiscalização de Trump, incluindo casos de crianças cidadãs dos EUA recentemente deportadas com seus pais. Uma das crianças tem uma forma rara de câncer, de acordo com a American Civil Liberties Union.

Para cerca de 11% dos entrevistados na pesquisa Reuters/Ipsos, a imigração é o problema mais importante enfrentado pelos Estados Unidos, em comparação com 14% no final de janeiro.

A parcela dos entrevistados que consideram a economia como a principal preocupação na última pesquisa não mudou muito, ficando em 22%. A parcela para quem o maior problema é o extremismo político e as ameaças à democracia ficou em 26%, acima dos 20% do final de janeiro.

A pesquisa Reuters/Ipsos entrevistou 1.029 adultos norte-americanos em todo o país e tem margem de erro de cerca de 3 pontos percentuais.

(Reportagem de Jason Lange)