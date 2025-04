Trump fala em 'ótimas conversas com a Índia' e diz acreditar em acordo sobre as tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 29, que o país está mantendo "ótimas conversas com a Índia" e disse acreditar que já há um "acordo sobre as tarifas" com a nação asiática. O republicano acrescentou que deve discutir o tema também com o primeiro-ministro da Austrália. As declarações foram feitas a jornalistas em frente à Casa Branca, antes de embarcar para Michigan, onde realiza nesta terça-feira um comício em comemoração aos seus 100 primeiros dias de governo.

"Faremos uma pequena transição em relação às tarifas para montadoras. Eu não estou nada preocupado com a indústria automotiva. Se as montadoras não conseguem peças de automóveis, nós não queremos penalizá-las", afirmou o presidente dos EUA.

Trump explicou que as montadoras terão acesso a uma espécie de "crédito" de até 15% do valor dos veículos produzidos nos EUA, que poderá ser usado para compensar o custo de peças importadas por um período. Mais detalhes serão divulgados durante a assinatura da medida.

O presidente norte-americano também disse estar "focado no grande e lindo projeto de lei de cortes de impostos e desregulamentação", anunciado no domingo e que, segundo ele, será trabalhado nesta semana como parte das ações para marcar os 100 dias de governo. "Já temos grande apoio ao acordo tributário. Os Republicanos estão com o governo. Vamos reduzir os impostos para os americanos", reforçou.

Mais cedo, a secretária de Comunicação da Casa Branca, Karoline Leavitt, criticou a Amazon por supostamente destacar aumentos de preços causados pelas tarifas anunciadas por Trump - alegação depois desmentida pela varejista. Sobre o assunto, Trump comentou que conversou com o CEO da empresa, Jeff Bezos, a quem classificou como "boa pessoa".

Ao ser questionado sobre o papa Francisco e o conclave que escolherá seu sucessor, Trump respondeu rapidamente: "eu queria ser o papa".