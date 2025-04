Trump brinca dizendo que gostaria de ser o próximo papa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, brincou nesta terça-feira que gostaria de suceder o papa Francisco, que morreu na semana passada aos 88 anos de idade.

Trump, perguntado sobre quem ele gostaria que fosse o próximo pontífice católico, disse aos repórteres: "Eu gostaria de ser papa. Essa seria a minha escolha número 1".

Trump observou que, na verdade, não tinha preferência, acrescentando: "Preciso dizer que temos um cardeal de um lugar chamado Nova York que é muito bom, então veremos o que acontece".

O cardeal Timothy Dolan, arcebispo de Nova York, não aparece na pequena lista de possíveis candidatos, mas ela inclui outro norte-americano, o cardeal Joseph Tobin, arcebispo de Newark, Nova Jersey. Nunca houve um papa norte-americano.

Trump e sua esposa Melania viajaram a Roma no último fim de semana para participar do funeral do primeiro pontífice da América Latina.

Os dois homens trocaram críticas ao longo de uma década, a maioria relacionada ao apelo do papa por compaixão pelos migrantes, um grupo que Trump tem buscado repetidamente deportar.

Em poucos dias, cerca de 135 cardeais católicos terão a tarefa de entrar em um conclave secreto para escolher o próximo papa, sem que haja um favorito claro à vista.