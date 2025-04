'Travesseiro da Nasa' de R$ 80 promete conforto e maciez: 'Sono melhorou'

O Guia de Compras UOL encontrou um 'travesseiro da Nasa' que tem feito sucesso entre os consumidores. O modelo, da marca Duoflex, promete se adaptar à cabeça por ter uma espuma automoldável e macia. Essa espuma é chamada de viscoelástico, material que foi desenvolvido pela agência espacial dos EUA —daí o apelido de 'travesseiro da Nasa'.

O produto registrou mais de mil compras na Amazon apenas no mês passado. Confira a seguir as características desse travesseiro, o que diz quem comprou e pontos de atenção:

O que diz a Duoflex sobre o travesseiro?

Com altura de 13 cm

Preenchimento de espuma viscoelástica em gel

Capa de malha em 100% algodão com toque macio e suave

Acompanha temperatura corporal

Promete maciez, conforto e acomodação da cabeça

É antiácaros, antifúngico e antibacteriano

Não é lavável e deve ser exposto periodicamente à ventilação, sem contato direto sob o sol

Dimensões: 50 cm x 70 cm

O que diz quem usou?

Este travesseiro acumula mais de 5.100 avaliações na Amazon, com nota média de 4,6 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores destacam pontos positivos, como a maciez, altura e casos em que ajudou a aliviar dores.

Esse travesseiro é uma nave. Acabou as minhas dores no pescoço. O sono melhorou muito. Não quero outra vida, comprem sem medo. Monique

Sofria com algumas dores no pescoço ao acordar com outros travesseiros, comprei esse para ver se melhorava e, realmente, é muito bom. Ele desempenha um papel maravilhoso no sono, consigo dormir muito melhor e acordar sem as dores. Ygor Átila

Os travesseiros são excelentes. Eles vêm embalados a vácuo e enroladinhos na embalagem. São super macios e sempre retornam à forma original. Super recomendo. Millena

O travesseiro é perfeito para quem dorme de lado. É macio, mas também é firme. Você não vai ficar com o pescoço pendendo com o peso da cabeça, pois vai sustentar o suficiente para relaxar o pescoço sem ser duro. Gostei bastante. Agora, se você eventualmente ou sempre dorme de barriga pra cima ou pra baixo, ele é realmente alto e vai dar dor na cervical. Silvana

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores criticaram a densidade, firmeza do travesseiro, além do fato de ele ceder com o uso e acabar ficando baixo. Confira os comentários:

Bastante leve e pouco denso, a cabeça afunda bastante. Lívia Marques

Apesar de vir escrito "alto" na embalagem, esse não é um travesseiro realmente alto. É um travesseiro normal e como a espuma cede, ele fica baixo. Priscila Fernandes Lopes

Ele é alto, porém afunda demais. Achei que seria mais firme. Luzia

Achei o travesseiro muito mole, não gostei. Tive a sensação de que a cabeça afundava e acabou ficando muito baixo para mim. Ma Oda

