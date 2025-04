Tour do Troféu do Mundial de Clubes da Fifa chega ao RJ na sexta-feira

? FIFA Club World Cup (@FIFACWC) December 5, 2024

Depois do Rio, a taça seguirá para São Paulo, para ser exibida pelo Palmeiras, o quarto time brasileiro classificado para o Mundial, que começa em 14 de junho, nos Estados Unidos.

Idealizado por uma joalheria de luxo norte-americana, o troféu do Mundial de Clubes é uma peça de ouro de 24 quilates, com imagens da história do futebol e nomes dos 211 países membros da Fifa. Seu formato redondo simula o sistema solar no dia da abertura da competição (14 de junho).

A última parada do Tour do Troféu foi no clube River Plates, em Buenos Aires (Argentina). A taça também já foi exposta em clubes da Itália, França, Inglaterra, Alemanha, Marrocos, Austrália e Coreia do Sul.