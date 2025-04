Justiça condena Nikolas a pagar R$ 200 mil por ofender pessoas trans

O TJ-DFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) condenou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) a pagar uma indenização de R$ 200 mil por atacar pessoas trans na Câmara dos Deputados, em 2023. Cabe recurso da decisão.

O que aconteceu

A indenização será destinada ao Fundo de Direitos Difusos. Sua finalidade é reparar "danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos".

Nikolas fez discurso contra o feminismo e as mulheres trans na tribuna da Câmara. No Dia Internacional da Mulher, o parlamentar vestiu uma peruca loira para ironizar "homens que se sentem mulheres", o que motivou o processo.

A Aliança Nacional LGBTI e a Abrafh (Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas) foram autoras da ação. Segundo as entidades, "as falas foram transmitidas para todo o território nacional por meio de discurso em plenário da Câmara dos Deputados e replicados milhares de vezes nas mais diversas redes sociais".

Entidades pediram que indenização fosse de R$ 5 milhões e que as redes sociais do deputado saíssem do ar. Também queriam que Nikolas se retratasse.

Defesa do deputado alegou imunidade parlamentar e negou que tenha havido discurso de ódio. Os advogados do parlamentar alegaram que a menção a "opiniões, palavras e votos" permite que os parlamentares se expressem de forma livre, não necessariamente formal, e inclusive por meio de gestos e apetrechos, se assim desejarem. Segundo eles, a fala não caracterizou discurso de ódio e nem incentivou ninguém a atacar ou vilipendiar a comunidade LGBTQIA+.

Na decisão, juíza afirma que é possível restringir liberdade de expressão quando o discurso é utilizado para praticar ou incitar conduta criminosa. "Nessas circunstâncias, é dever do Poder Judiciário, uma vez provocado, realizar a ponderação de valores no caso concreto, para avaliar se o discurso foi abusivo na forma e/ou no conteúdo, e se deve prevalecer a liberdade de expressão ou a proteção aos direitos dos que alegam terem sido vítimas da ofensa", disse Priscila Faria da Silva.

Justiça negou pedido de retratação e de retirada das redes sociais do deputado do ar. "Não cabe, por outro lado, impor que a parte manifeste ponto de vista com o qual não coaduna. Sob essa ótica, a 'retratação' pretendida in casu, cujo teor não foi delineado pelas autoras na peça de ingresso, representaria indevida incursão na esfera do direito à liberdade de manifestação do pensamento do requerido", afirmou.