Testamos babyliss da Vertix que custa menos de R$ 200: 'Ondas naturais'

Sempre gostei de modelar os cabelos com babyliss, mas dificilmente gostava do resultado. Ou o aparelho trazia cachos muito definidos, estilo cabelo de boneca, ou soltos demais.

Depois que apostei no modelo Vertix Modelador Profissional X330 consegui fazer isso da forma que eu queria: nem tão liso e nem tão definido, mas sim ondas com um aspecto natural. Cachos à la Gisele Bündchen.

O babyliss da Vertix se destaca como uma opção que combina desempenho técnico com praticidade de uso. O tubo de 25 mm x 170 mm, escolhido por mim, é ideal para criar cachos médios e versáteis, como se já acordássemos assim. Porém, a marca disponibiliza vários tamanhos: desde para cabelos mais curtos e finos, como o de 10 mm x 130 mm, até para médios e mais longos.

Confira a seguir os principais aspectos positivos do produto e pontos de atenção.

O que eu gostei no babyliss

Revestimento Antiaderente. O diferencial já começa no revestimento antiaderente, que possibilita um deslize suave dos fios durante o uso, evitando o temido "agarra", que pode danificar os cabelos ou comprometer o resultado final.

Cabo flexível. Outro ponto de destaque é o cabo flexível de 3 metros, que proporciona total liberdade de movimento —um detalhe técnico que faz toda a diferença no dia a dia. O manuseio é intuitivo, o que torna o produto acessível mesmo para quem não tem experiência com modeladores.

Aquecimento. A tecnologia de aquecimento cerâmico do X330 entrega uma temperatura constante de até 210 ºC, o que assegura maior uniformidade na modelagem e reduz o tempo necessário para finalizar o penteado. Além disso, essa estabilidade térmica é um ponto crucial para preservar a saúde dos fios, sobretudo em cabelos mais finos ou quimicamente tratados.

Versatilidade. A versatilidade dos modeladores de cabelo está diretamente ligada ao diâmetro do tubo, e o Vertix X330, com seus 130 mm, ocupa uma posição estratégica nesse cenário. Esse tamanho é considerado ideal para criar cachos médios, que se adaptam bem a diferentes comprimentos e tipos de cabelo —dos mais finos aos mais volumosos. Para quem busca ondas mais largas e naturais, tubos maiores (como de 170 mm) são recomendados, enquanto tubos menores (como 130 mm) são perfeitos para cachos mais fechados e definidos, especialmente em cabelos curtos ou para criar mais volume.

Pontos de Atenção

Pouca durabilidade. Ao escolher o tubo de 170 mm, minha intenção era conquistar um visual mais natural, com ondas soltas e movimento leve —e, nesse sentido, o Vertix X330 realmente entrega um resultado bonito e elegante. No entanto, percebi que os cachos tendem a perder a definição ao longo do dia, especialmente em cabelos mais lisos ou pesados, que é o meu caso. Isso não chega a ser um defeito do modelador, mas sim uma característica comum dos tubos médios, que criam cachos mais abertos e, por isso, menos duráveis. Acredito que, para quem busca uma fixação mais prolongada, os tubos menores possam ser uma escolha mais eficaz, já que proporcionam cachos mais fechados e resistentes à ação do tempo e da umidade.

Vale o investimento?

Para quem busca praticidade, eficiência e acabamento profissional, o Vertix Modelador é uma excelente escolha. Seu custo-benefício se justifica pela durabilidade, tecnologia e pela entrega real do que promete. O valor está dentro do esperado e as opções podem ajudar no resultado final.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.