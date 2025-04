Swiatek sofre mas vence Shnaider e vai às quartas do WTA 1000 de Madri

A tenista polonesa Iga Swiatek, número dois do mundo, suou muito nesta terça-feira (29) para avançar às quartas de final do WTA 1000 de Madri, derrotando a russa Diana Shnaider (nº 13) por 6-0, 6-7 (3/7) e 6-4 em mais de duas horas e meia.

A partida estava marcada para segunda-feira, mas foi adiada para esta terça devido à queda de energia que atingiu a Península Ibérica.

Ainda em busca do 23º título desde sua quarta vitória em Roland Garros há quase um ano, em junho de 2024, a atual campeã do torneio da capital espanhola oscilou entre excelentes golpes e faltas diretas, além de cinco duplas faltas na quadra Manolo Santana da Caja Mágica.

No primeiro set, a tenista de 23 anos dominou a adversária. No entanto, a russa de 21 anos colocou Swiatek em uma posição difícil no segundo set e acabou vencendo no tiebreak.

No terceiro set, a polonesa conseguiu quebrar o saque de Shnaider (3-2), o que foi determinante para a vitória de uma das favoritas ao troféu.

Swiatek vai enfrentar a americana Madison Keys (nº 5), que derrotou a croata Donna Vekic (nº 21) por 6-2 e 6-3 na quadra Arantxa-Sánchez.

--- Resultados desta terça-feira do WTA 1000 de Madri:

4ª rodada (simples feminino):

Moyuka Uchijima (JPN) x Ekaterina Alexandrova (RUS/N.21) 6-4, 7-6 (7/5)

Elina Svitolina (UCR/N.17) x Maria Sakkari (GRE) 6-3, 6-4

Madison Keys (EUA/N.5) x Donna Vekic (CRO/N.19) 6-2, 6-3

Iga Swiatek (POL/N.2) x Diana Shnaider (RUS/N.13) 6-0, 6-7 (3/7), 6-4

