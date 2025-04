Startup de reflorestamento Mombak levanta US$30 mi em rodada liderada pela USV

Por Gabriel Araujo

SÃO PAULO (Reuters) - A startup brasileira de reflorestamento Mombak levantou US$30 milhões em uma rodada de financiamento liderada pela empresa de capital de risco Union Square Ventures (USV), informou a Mombak nesta terça-feira, em mais um sinal do crescente interesse de investidores no setor de remoção de carbono no Brasil.

A Mombak, uma startup líder no setor ainda nascente, restaura terras agrícolas e de pastagem degradadas na floresta amazônica com espécies nativas, e vende créditos do carbono capturado para empresas que buscam compensar voluntariamente suas emissões de gases de efeito estufa.

A nova rodada de Série A também envolveu Kaszek, Bain Capital e AXA IM Alts, empresa controlada pela seguradora AXA, que já investiam na Mombak, além dos novos investidores Lowercarbon Capital e Copa Investimentos.

Os recursos da rodada serão usados principalmente para ampliar operações, disse a Mombak, que já plantou 5 milhões de árvores em cerca de 18 mil hectares sob gestão -- uma área três vezes maior do que Manhattan. A empresa pretende chegar a 8 milhões de árvores plantadas até junho.

"A gente está fazendo uma transição de uma fase de startup para scale-up", disse à Reuters o cofundador da Mombak Gabriel Silva.

"A gente decidiu que estava na hora de fazer uma nova rodada de capital da empresa para investir nessa nova fase de scale-up: pegar nosso primeiro 'business' e agora fazer isso em uma escala muito maior."

A captação de recursos é o mais recente sinal da crescente atividade no setor de remoção de carbono no Brasil, no qual startups como Biomas e re.green, apoiada pelo bilionário João Moreira Salles, também lançaram grandes projetos nos últimos meses.

O setor atraiu empresas como Google, da Alphabet, Microsoft, Meta, proprietária do Facebook, e McLaren Racing, que assinaram acordos para receber créditos de carbono de projetos brasileiros.

Até o momento, a Mombak fechou contratos de créditos de remoção de carbono no valor de US$150 milhões e espera que esse volume cresça até quatro vezes este ano. A startup atraiu cerca de US$200 milhões em investimentos desde que foi fundada em 2021.

"Acreditamos que a remoção de carbono será um dos setores que definirão o século 21", disse Andy Weissman, sócio-gerente da USV. "Temos orgulho de apoiar a missão da Mombak de transformar a Amazônia em um motor global para a restauração do clima."