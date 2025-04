Sob forte esquema de segurança, Lady Gaga chega ao Rio para show em Copacabana no sábado

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A estrela pop Lady Gaga chegou ao Rio de Janeiro na madrugada desta terça feira para o show gratuito que fará na praia de Copacabana no próximo sábado.

Ela desembarcou no aeroporto do Galeão no fim da madrugada e seguiu em um forte esquema de segurança para o hotel Copacabana Palace. Em frente ao hotel, já está montado o palco em que a cantora vai se apresentar no sábado para um público esperado de mais de 1,6 milhão de pessoas

Fãs da cantora, conhecidos como "Little Monsters", passaram a segunda-feira na porta do hotel à espera da cantora, mas ela usou um entrada alternativa para acessar o hotel de madrugada

Nem a chuva mais intensa nem a temperatura mais baixa diminuíram o entusiasmo dos fãs. Ambulantes aproveitam a presença a pop estar para faturar.

"Vim pra cá desde cedo. Vi a meteorologia e trouxe umas capas de chuva para vender. O atraso dela me ajudou a faturar", disse à Reuters o ambulante João Santos.

Um mega esquema de segurança e trânsito foi montado na cidade para o show no sábado.

Quase 7 mil agentes de segurança devem trabalhar no sábado. A prefeitura vai usar grades em ruas de acesso a praia e os agentes vão usar detectores de metal, drones, câmeras de reconhecimento facial e torres de observação.

No ano passado, também em maio, que virou o mês da celebração com grandes shows, batizado de "Celebration May", a diva pop Madona reuniu mais de 1 milhão de pessoas em Copacabana.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), disse recentemente que gostaria de trazer a banda irlandesa U2 e a cantora Beyoncé para se apresentarem em Copacabana nos próximos anos.