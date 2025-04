Sérum com retinol promete reduzir rugas e manchas na pele; confira opiniões

O Guia de Compras UOL encontrou o sérum facial da L'Oréal Paris, que faz muito sucesso entre consumidoras. O produto traz em sua composição o retinol, um derivado da vitamina A, que ajuda a reduzir os danos causados pelo sol, como a hiperpigmentação e a formação de rugas.

Esse sérum promete reduzir as linhas de expressão e acumulou mil compras na Amazon só no último mês. Confira a seguir mais informações sobre o produto e as principais impressões de quem o usou.

O que diz a L'Oréal Paris sobre o sérum?

Promete reduzir rugas, suavizar linhas de expressão e uniformizar o tom da pele

Ajuda a restaurar a firmeza da pele

Fórmula possui retinol puro (0.15%), que promete reduzir sinais de envelhecimento

Promete uma pele com textura mais suave, macia e radiante

Indicado para todos os tipos de pele, principalmente as mais maduras

Como aplicar?

Segundo a marca, é importante fazer uma introdução gradual do produto para que a pele se adapte ao retinol puro. Na primeira semana, recomenda-se aplicar o sérum em apenas duas noites. Na segunda semana, o uso pode aumentar para noites alternadas. A partir da terceira semana, se a pele estiver tolerando bem, o retinol pode ser utilizado todas as noites.

Além disso, é recomendado aplicar um protetor solar com FPS 60 na manhã seguinte para proteger a pele.

O que diz quem usou?

Com mais de 11 mil avaliações na Amazon, esse sérum tem uma nota média de 4,7 estrelas (máximo de cinco). De acordo com os consumidores, o uso do produto resultou em uma pele mais iluminada, hidratada e com redução de linhas de expressão.

O uso contínuo deixa a pele linda, sem asperezas, luminosa, diminui muito as imperfeições. Tenho 46 anos e estou adorando. Eu usava o da Principia e é muito bom também, tanto quanto, mas o diferencial desse é a embalagem, pois a pipeta afina na ponta, o que não deixa o produto acumular nas bordas e fazer bagunça. O cheiro é suave e bem gostoso e a consistência também é melhor, mais líquida e fácil de espalhar. Cláudia

Depois de dois ou três meses de uso estava perceptível a redução de linhas de expressão. O cheiro não é ruim. Minha pele é muito oleosa, o produto não aumentou a oleosidade (não percebi que diminuiu). Bom rendimento, mas nunca usei o conta-gotas, somente aplico na ponta dos dedos um pouco do que a haste retém. Alexander

Logo nas primeiras semanas, eu já notei a melhora da pele, ela ficou mais clara e mais uniforme. Melhorou as rugas finas, a pele ficou mais brilhante e bonita. Carla Alexandra Cordova

Eu amei. Já fazem mais de 30 dias de uso e minha pele está mais brilhante. Eu sou bem branca, e tenho algumas linhas de expressões, ele não suaviza não, mas deixa a pele mais hidratada. Recomendo. A pele fica com aspecto mais saudável. Cristina Félix

Pontos de atenção

Por outro lado, outros consumidores reclamam que o produto não entrega os resultados prometidos, além de casos de sensibilização da pele. Confira alguns dos comentários a seguir:

O produto absorve bem, tem um bom cheiro, porém, não dá muito resultado, usei por dois meses já, não vi diferença na pele nem na diminuição de manchas. Marco

Depois de duas semanas usando, a minha pele ficou mais sensível, então, parei de usar. Camila

Estou usando o produto há pouco mais de duas semanas. Recomendo que seja usado junto com o hidratante, como sugerido, pois, depois de alguns dias, pode ter uma pequena descamação. Ainda não senti grandes diferenças na minha pele, uma leve uniformização talvez. Devo continuar a utilizar e ver o progresso, mas achei um pouco mais lento para a minha pele. Erika

Não vi nenhuma diferença no meu rosto. Eu aplico até na área dos olhos, e olha que tenho a pele sensível. Maristela

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.