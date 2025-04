Brics defendem uso de moedas locais e manifestam preocupação com medidas comerciais unilaterais

Por Lisandra Paraguassu

RIO DE JANEIRO (Reuters) -Os ministros das Relações Exteriores dos países que formam o Brics defenderam nesta terça-feira a importância do uso de moedas locais em transações comerciais entre as nações do bloco e seus parceiros comerciais, e manifestaram preocupação com medidas comerciais unilaterais, segundo comunicado da presidência brasileira do grupo.

Após reunião entre os chanceleres do Brics -- grupo formado por África do Sul, Arábia Saudita, Brasil, China, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia, Índia, Irã e Rússia --, no Rio de Janeiro, a presidência brasileira divulgou seu comunicado, em vez de uma declaração conjunta, pois, segundo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, não se chegou a um consenso para um texto único.

O documento da presidência brasileira afirma que os ministros se comprometeram com o fortalecimento da Organização Mundial do Comércio (OMC), apontada como "única instituição multilateral com o mandato necessário para estabelecer as regras do sistema multilateral de comércio".

"Os ministros destacaram a importância do uso ampliado de moedas locais nas compensações comerciais e financeiras entre os países do Brics e seus parceiros comerciais", acrescenta o comunicado.

"Os ministros expressaram sérias preocupações com o aumento de medidas protecionistas unilaterais injustificadas, inconsistentes com as regras da OMC, incluindo o aumento indiscriminado de medidas tarifárias e não tarifárias e o uso abusivo de políticas verdes para fins protecionistas. Eles alertaram que essas medidas causam perturbações na cadeia de suprimentos global e trazem mais incerteza para a economia global."

O documento não menciona diretamente os Estados Unidos ou o presidente norte-americano, Donald Trump, que tem imposto tarifas de importação sobre vários países, em especial para a China, que recebeu uma tarifa de 145% sobre seus produtos.

Trump também tem ameaçado os países do Brics com tarifas comerciais punitivas caso eles avancem nos planos de uma moeda única para substituir o dólar nas relações comerciais -- uma proposta que, na verdade, não está no horizonte, especialmente depois da expansão do grupo.

Como mostrou a Reuters em fevereiro, o bloco busca maneiras de ampliar o comércio entre os países e diminuir a dependência do dólar, usando moedas locais e outras formas de reduzir os custos das transações.

Em entrevista coletiva após a reunião no Rio, Vieira disse que, diante da falta de um consenso para uma declaração conjunta, foi feita a opção pela declaração da presidência brasileira para deixar o "caminho aberto" para a negociação de uma declaração conjunta e final na cúpula de líderes dos países do Brics, em julho, também na capital fluminense.

Esta foi a primeira reunião do Brics após a ampliação do bloco e já sinalizou divergências mais significativas entre alguns de seus membros.

Além de criticar medidas comerciais unilaterais, em referência velada aos EUA e a Trump, o comunicado da presidência brasileira também expressou preocupação com "o uso abusivo de políticas verdes para fins protecionistas".

De acordo com uma fonte diplomática ouvida pela Reuters, este trecho se refere a medidas ambientais da União Europeia que impactam particularmente o Brasil sem, no entanto, mencionar diretamente o bloco europeu.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu Texto de Maria Carolina Marcello e Eduardo SimõesEdição de Pedro Fonseca)