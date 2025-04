Secretário do Tesouro diz que execução orçamentária está fluindo normalmente

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta terça-feira, 29, que a execução orçamentária está fluindo normalmente. Ele explicou que a execução mais restritiva das despesas discricionárias, de 1/18, será mantida. Essa ação foi adotada no início do ano, porque o Orçamento ainda não estava aprovado.

"Agora os pagamentos maiores começam a voltar à normalidade, então (a restrição) vai ainda tendo algum efeito para o segundo semestre. Provavelmente no último trimestre do exercício, esses limites financeiros que foram restringidos ao longo desses meses iniciais, eles vão ser liberados e aí tem a execução desses recursos. Mas, por enquanto, a execução está indo bem", afirmou Ceron, durante a coletiva para tratar do resultado do Governo Central de março.

E reiterou: "A execução está fluindo normalmente. A gente está conseguindo gerenciar isso sem criar grandes constrangimentos."