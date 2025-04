Sabalenka vence Stearns e vai às quartas de final do WTA 1000 de Madri

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número um do mundo, derrotou a americana Peyton Stearns (nº 44) por 6-2 e 6-4 nesta terça-feira (29) e avançou para as quartas de final do WTA 1000 de Madri.

A jogadora de Minsk, campeã do WTA 1000 de Miami em março, chegou a esta fase do torneio na capital espanhola pela terceira vez consecutiva.

Sólida no primeiro set, no segundo ela quebrou o saque da americana na primeira tentativa e encaminhou a vitória.

Sabalenka, sagrada campeã do torneio na capital espanhola em 2021 e 2023, venceu quatorze de suas últimas quinze partidas na Caja Mágica. Ela foi vice-campeã em 2024.

--- Resultados desta terça-feira do WTA 1000 de Madri:

4ª rodada (simples feminino):

Aryna Sabalenka (BLR/N.1) x Peyton Stearns (EUA) 6-2, 6-4

Moyuka Uchijima (JPN) x Ekaterina Alexandrova (RUS/N.21) 6-4, 7-6 (7/5)

Elina Svitolina (UCR/N.17) x Maria Sakkari (GRE) 6-3, 6-4

Madison Keys (EUA/N.5) x Donna Vekic (CRO/N.19) 6-2, 6-3

Iga Swiatek (POL/N.2) x Diana Shnaider (RUS/N.13) 6-0, 6-7 (3/7), 6-4

