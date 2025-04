ROE dos bancos atinge 15,6% em 2024, de 15,1% nos 12 meses até junho, afirma BC

O Retorno Sobre Patrimônio Líquido (ROE) do sistema bancário atingiu 15,6% no acumulado de 2024, segundo o Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do segundo semestre, divulgado nesta terça-feira pelo Banco Central. Nos 12 meses encerrados em junho, o índice era de 15,1%.

"O perfil de distribuição de ROE do sistema bancário melhorou e a representatividade de entidades com nível de ROE baixo ou negativo nos ativos totais do sistema reduziu", informou o BC. "O ROE mediano do sistema bancário não apresentou mudança significativa no segundo semestre de 2024, e houve migração de entidades para faixas de ROE mais altas na comparação com dezembro do ano anterior."

De acordo com a autarquia, as instituições com ROE negativo representavam cerca de 1% dos ativos totais no fim de 2024. Por outro lado, as instituições com ROE acima de 10% representavam mais de 90% do total dos ativos bancários no período.

O REF ainda aponta que segmentos do Sistema Financeiro Nacional (SFN) tiveram desempenho distinto no segundo semestre do ano passado. O segmento "digitais" teve, mais uma vez, a maior alta na rentabilidade.

"A recuperação tem sido expressiva nesse segmento dados os efeitos positivos da alavancagem operacional em algumas entidades e da menor pressão das despesas com provisões nos últimos períodos. Essa tendência se manteve, com mais entidades desse segmento melhorando a rentabilidade", diz o BC no REF.

O Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC) teve nova redução na rentabilidade, seguindo a tendência observada desde o fim de 2022, devido à "elevada materialização de risco no crédito não consignado." "O ROE dos segmentos 'S1 Privados', 'Público' e 'Demais IFs' ficou praticamente estável no segundo semestre de 2024", diz a autarquia.