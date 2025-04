Rentabilidade do SFN pode ter avanço limitado em 2025, aponta BC no REF

A rentabilidade do Sistema Financeiro Nacional (SFN) segue melhorando, mas as condições financeiras restritivas podem limitar avanços em 2025, de acordo com o Relatório de Estabilidade Financeira (REF) divulgado nesta terça-feira, 29, pelo Banco Central. A melhora é explicada principalmente pelo aumento do resultado de juros com operações de crédito - safras mais recentes com taxas mais altas e captações com menor custo - e pelo recuo da materialização de risco, que contribui para reduzir o custo com provisões.

Esse avanço gradual deve continuar, conforme o BC, porém com efeito mais moderado. Isso porque há expectativa de cautela na expansão do crédito, o endividamento de famílias e empresas está elevado, e o aperto monetário elevará o custo de captação.

Sobre a solidez do sistema bancário, a autoridade monetária analisou que houve manutenção da solidez para absorver as alterações regulatórias e sustentar o regular funcionamento da intermediação financeira.

Para o BC, a capitalização permanece confortavelmente acima dos mínimos regulamentares e continuará a ser moderadamente impactada pelos aprimoramentos da regulação prudencial. Em janeiro de 2025, entraram em vigor as novas metodologias para cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco referente ao risco operacional e para cálculo de provisão para perdas associadas ao crédito. "O sistema é capaz de expandir ativos sem a necessidade de aportes de capital."