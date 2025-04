Quem foi o papa mais velho já eleito? Quatro cardeais podem bater recorde

O papa Francisco morreu como um dos papas mais idosos a comandar a Igreja Católica, mas ele estava longe de ter sido um dos mais velhos no momento do conclave.

O recorde de mais velho é debatido, já que os documentos históricos deixam dúvidas. Caso Clemente 10º seja considerado o mais velho, como no livro do Guinnness, a marca pode ser destronada na eleição para o sucessor de Francisco. Entenda:

Qual foi o papa mais idoso da História?

Título é controverso. Oficialmente, o Guinness World Records, organização que publica o Livro dos Recordes, reconhece o papa Clemente 10º como o mais idoso pontífice a assumir a Santa Sé, aos 79 anos e 290 dias, em 29 de abril de 1670. Ele foi papa por seis anos e morreu em 22 de julho de 1676. No entanto, o Guinness é famoso por apenas reconhecer recordes quando pode aferir, de maneira independente, a sua documentação.

É impossível verificar a idade de todos os papas, contudo. Não há documentos históricos que indicam com precisão, por exemplo, quando nasceu São Pedro ou qualquer um de seus primeiros sucessores.

Clemente 10º, o papa mais velho ao ser eleito, segundo o Guinness Imagem: Giovanni Battista Gaulli/Coleção do Metropolitan Museum of Modern Art/Domínio Público

Igreja pode ter tido um papa muito mais idoso que Clemente ao assumir a Santa Sé. Documentos sugerem que São Agatão (ou Ágato), o 79º papa, tinha nascido por volta do ano 577 e assumiu o pontificado em 678, aos 101 anos, informação amplamente aceita pela Encyclopaedia Britannica e pelo Dicionário de Papas da Universidade de Oxford, no Reino Unido.

O Vaticano reconhece que o Papa Agatão era um siciliano que morreu em 10 de janeiro de 681. Outros historiadores acreditam que ele teria sido o mesmo Agatão nascido em 574 que é mencionado em uma carta do papa Gregório 1º a um mosteiro beneditino. Por isso, ele poderia ter tido entre 101 e 104 anos quando se tornou papa e até 106 ou 107 anos ao morrer.

No entanto, há quem duvide desta idade tão avançada do pontífice. O site francês de notícias católicas Aleteia apontou em 2021 que há historiadores - sem citar nomes - que acreditam que o monge Agatão da carta de Gregório não é o mesmo que se tornou papa.

Papa Agatão (ou Ágato) Imagem: Artaud de Montor/Domínio Público

Agatão teria uma ligação com Francisco. Pouco antes de morrer, o possível papa centenário que era conhecido por ser caridoso e "milagreiro", fez uma doação à igreja de Santa Maria Maior - onde Francisco escolheu ser enterrado quase 1400 anos depois. Ele também é lembrado pela Igreja por ter tornado "oficial", no sexto Concílio Ecumênico, a visão de que Jesus tinha duas naturezas e vontades, a humana e a divina.

Caso o recorde de Agatão não seja mesmo válido, Bento 16 poderia ter sido o papa mais velho da História. No entanto, ele tem outros no páreo: o papa Gregório 9º tem dois possíveis anos de nascimento discutidos por historiadores: 1145 e 1170. Caso o primeiro esteja correto, ele morreu como papa em 1241, possivelmente aos 96 anos. Bento tinha 95 anos ao falecer.

Papa Bento 16 Imagem: Reprodução/Twitter

Contudo, Bento 16 foi um papa emérito pelos últimos nove anos de sua vida. Ele deixou o trono de Pedro em fevereiro de 2013, dois meses antes de completar 86 anos. Já o papa Leão 13 tinha 93 anos quando faleceu em 1903, ainda no comando da Igreja Católica. Caso a documentação de Agatão realmente possa ser colocada em xeque e nenhum dos papas cujas idades são desconhecidas fosse mais velho, Leão teria sido o mais idoso a governar a Igreja.

Recorde poderá ser quebrado?

Não aquele que é atribuído a Agatão, no entanto, a idade de Clemente 10º ao ser eleito pode ser superada pelo próximo papa dependendo do resultado do novo conclave. Dentre os 22 cardeais "papáveis" mais cotados pelo site especializado "Colégio de Cardeais", o italiano Angelo Bagnasco já tem 82 anos e o canadense Marc Ouellet tem 80.

Angelo Bagnasco, cardeal da Itália Imagem: Guido Montani/Efe

O também italiano Mauro Piacenza completará 81 anos em setembro. A possível eleição de Robert Sarah, da Guiné, como o primeiro papa negro neste conclave de maio também superaria a de Clemente: ele completa 80 anos em junho.

O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, durante missa no Domingo de Ramos na Praça de São Pedro, em abril Imagem: Tiziana FABI / AFP

No entanto, o nome mais forte para a imprensa internacional até agora é o de Pietro Parolin. O italiano, que é o cardeal Secretário de Estado do Vaticano, tem "apenas" 70 anos completados em janeiro.