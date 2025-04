PSG vence Arsenal (1-0) na ida das semifinais da Liga das Campeões

Com um gol do atacante Ousmane Dembélé e duas defesas milagrosas do goleiro Gigi Donnarumma, o Paris Saint-Germain venceu o Arsenal por 1 a 0 nesta terça-feira (29), no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões.

Com este resultado o PSG vai defender sua pequena vantagem na próxima semana no Parque dos Príncipes, na capital francesa. A outra semifinal começa nesta quarta-feira, com a Inter de Milão recebendo o Barcelona.

