Produção total de petróleo e gás da Petrobras fica estável no 1º tri

Por Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) - A produção total de petróleo e gás da Petrobras somou 2,77 milhões de barris de óleo equivalente ao dia (boed) no primeiro trimestre, praticamente estável em relação ao registrado no mesmo período do ano passado, apontou relatório da companhia nesta terça-feira.

Em relação à média do quarto trimestre, a produção aumentou 5,4%, em função do menor volume de perdas por paradas para manutenções, da entrada em produção do FPSO Almirante Tamandaré, no campo de Búzios e do "ramp-up" do FPSO Marechal Duque de Caxias, no campo de Mero, além da melhor eficiência operacional na Bacia de Santos.

"A entrada em operação do FPSO Almirante Tamandaré é estratégica para a Petrobras e representa ampliação de produção no campo de Búzios de forma sustentável e inovadora", disse a diretora de engenharia, tecnologia e inovação da companhia, Renata Baruzzi, em nota.

A executiva lembrou que a plataforma pode produzir até 225 mil barris de óleo e processar 12 milhões de metros cúbicos de gás por dia.

No último trimestre, entraram em operação 11 novos poços produtores, sendo seis na Bacia de Campos e cinco na Bacia de Santos. A produção total foi limitada pelo declínio natural de produção em alguns campos.

Já a produção exclusiva de petróleo da Petrobras no Brasil atingiu 2,2 milhões de barris por dia nos três primeiros meses do ano, queda de 1% na comparação anual, mas um aumento de 5,9% em relação ao trimestre anterior.

A Petrobras relatou que a produção de óleo no pré-sal no primeiro trimestre foi de 1,85 milhão de barris ao dia, também praticamente estável ante o mesmo período do ano passado (-0,2%), mas com um crescimento trimestral de 5,3%, com a entrada do FPSO Almirante Tamandaré e o desenvolvimento das atividades do FPSO Marechal Duque de Caxias.

A produção do pós-sal no trimestre atingiu 326 mil barris por dia, queda de 5% na comparação anual, mas avanço de 10,5% sobre o quarto trimestre.