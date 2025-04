Presidente da China incentiva IA e a oportunidade do "Sul Global" em meio à guerra comercial dos EUA

Por Brenda Goh

PEQUIM (Reuters) - O presidente chinês, Xi Jinping, aproveitou sua visita a Xangai nesta terça-feira para promover avanços em inteligência artificial e enfatizar o papel de liderança da China no "Sul Global".

Embora Xi não tenha feito referência à guerra comercial iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante sua visita, a mensagem implícita foi clara: a China pode desenvolver sua própria tecnologia de ponta e tem mercados alternativos.

"É uma demonstração de força", disse Alfred Wu, especialista em China da Universidade Nacional de Cingapura.

A viagem de Xi a Xangai, sua primeira ao principal centro financeiro internacional da China desde novembro de 2023, ocorre em um momento em que a disputa tarifária com os EUA elevou os riscos para o crescimento econômico global, e enquanto Pequim busca o desenvolvimento de IA na esteira do sucesso global da startup chinesa DeepSeek.

Nesta terça-feira, ele pediu a Xangai que acelerasse os esforços para se transformar em um centro tecnológico e de inovação com influência global e se esforçasse para estar na vanguarda do desenvolvimento e da governança da inteligência artificial, informou a agência de notícias estatal Xinhua.

Xi também pediu que a cidade expanda sua exploração de modelos de IA e disse que mais políticas de apoio à tecnologia devem ser implementadas, enquanto ele visitava um laboratório de incubação para startups de IA e experimentava óculos inteligentes.

Além disso, o presidente chinês visitou o Novo Banco de Desenvolvimento, com sede em Xangai, um credor multilateral dos países membros do Brics, e se reuniu com sua presidente, a ex-presidente brasileira Dilma Rousseff, disse a Xinhua.

A China está pronta para fortalecer a cooperação em projetos com o banco e compartilhar a experiência de desenvolvimento com outros países membros, disse Xi durante sua visita, acrescentando que a ascensão coletiva do Sul Global se tornou uma força importante para assegurar a paz mundial, segundo a notícia.

A visita ao NDB destaca como Xi quer continuar a posicionar a China como líder do Sul Global, disse Wu. "A China quer oferecer uma alternativa ao mundo contra a ordem global dominante dos EUA".

O conceito de Sul Global surgiu para designar países em desenvolvimento, emergentes ou de baixa renda, principalmente no hemisfério sul, e substituir o termo "Terceiro Mundo" usado durante a Guerra Fria de 1945-90.

Em novembro, Xi anunciou uma série de medidas destinadas a apoiar o Sul Global em uma reunião de líderes do G20 no Rio de Janeiro.

(Reportagem de redação Pequim e Brenda Goh)