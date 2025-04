Nova pintura da Mercedes-Benz será capaz de recarregar carros elétricos

A Mercedes-Benz anunciou que está trabalhando em uma "pintura solar", que poderá dar a veículos elétricos mais autonomia.

De acordo com a marca alemã, a pintura, quando for lançada comercialmente nos respectivos automóveis, deverá oferecer cerca de 40 km extras por dia em condições ideais - ou seja, em dias ensolarados.

O que aconteceu

Visando aumentar o alcance de veículos elétricos, a Mercedes está desenvolvendo uma solução inteligente. Chamada de "pintura solar", ela será aplicada em veículos elétricos, trazendo um revestimento fotovoltaico por baixo que gera energia e pesa aproximadamente 50 g por metro quadrado.

A tinta - que pode ser de qualquer cor - permite que 94% da energia solar passe para o revestimento. A eletricidade obtida então é armazenada na bateria do sistema elétrico de propulsão.

A Mercedes-Benz estima que a carga adicional gerada pela pintura fotovoltaica será suficiente para gerar mais de 14 mil km de autonomia por ano.

Esses dados foram contabilizados "em condições ideais" por meio de testes em Pequim (China). A Mercedes destaca que a nova tecnologia não substituirá uma recarga normal - apenas irá complementá-la.

A marca também está em fase de pesquisas para desenvolver um "freio inovador e mais sustentável". Os alemães dizem que esse novo freio, além de não enferrujar e de não perder a eficiência sob altas cargas, "quase não se desgasta e praticamente não requer manutenção".

Além disso, a Mercedes está trabalhando com a Universidade de Waterloo, no Canadá, em computação visando aprimorar os sistemas autônomos de seus carros. A intenção é "tornar os cálculos de inteligência artificial significativamente mais rápidos e eficientes em termos de energia".

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.