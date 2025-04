PF conclui que homem que jogou bombas no STF agiu sozinho por 'extremismo'

A Polícia Federal concluiu as investigações sobre o atentado a bomba no STF (Supremo Tribunal Federal) ocorrido em 13 de novembro do ano passado e enviou relatório ao tribunal em que afirma que o autor do ataque, Francisco Wanderley Luiz, agiu sozinho, sem apoio ou financiamento de outras pessoas, e motivado por "extremismo político".

O que aconteceu

A PF enviou o relatório ao STF. Como morreu durante o atentado, Luiz, também conhecido como "Tiu França", não foi indiciado pela polícia. Ao todo, foram ouvidas pela investigação mais de dez testemunhas.

A corporação periciou local do ataque, imóveis de Francisco Luiz e suas movimentações financeiras. Foram analisadas ainda as comunicações feitas por ele, além de ter sido feita uma reconstituição cronológica das ações dele.

Episódio inédito levou o STF a retomar medidas mais duras de segurança. Em janeiro do ano passado, o tribunal havia retirado as grades de segurança colocadas após os ataques golpistas do 8 de Janeiro. Após o atentado em novembro, as grades voltaram, e a Corte ampliou o efetivo de segurança no tribunal.

O autor do ataque morreu após explodir artefato na própria cabeça. Francisco Wanderley Luiz chegou caminhando à praça dos Três Poderes com explosivos caseiros, detonou parte deles em seu automóvel, estacionado próximo a um dos anexos da Câmara, e atirou artefatos em direção ao Supremo. O edifício do tribunal, porém, não chegou a ser danificado.