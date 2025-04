Pequim não se envolverá em dumping de mercado, afirma embaixador da China na Índia

MUMBAI (Reuters) - A China não vai praticar dumping com seus produtos em outros países devido à guerra comercial e tarifária com os Estados Unidos, escreveu o embaixador de Pequim na Índia, Xu Feihong, em um artigo nesta terça-feira, tentando acalmar os temores de que produtos chineses baratos inundarão outros mercados.

Na guerra tarifária entre as duas maiores economias do mundo, a China e os EUA aumentaram as taxas sobre os produtos um do outro para mais de 100% desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, assumiu o cargo em janeiro, abalando os mercados globais.

A guerra comercial alimentou o temor de que as empresas chinesas possam desviar seus produtos para outros mercados, afetando a competitividade das exportações de outros países.

A Índia, o segundo maior produtor de aço bruto do mundo, impôs na semana passada uma tarifa temporária de 12% sobre algumas importações de aço para conter o aumento de remessas baratas provenientes principalmente da China.

Em um editorial para o jornal Indian Express, intitulado "Resista à intimidação de Washington" e publicado nesta terça-feira, o embaixador chinês Xu disse que a China está se concentrando na expansão de sua demanda interna e no aumento do consumo.

"A China cumpre rigorosamente as disciplinas de subsídios e as regras de mercado da OMC", escreveu Xu. "Não nos envolveremos em dumping de mercado ou concorrência cruel, nem atrapalharemos as indústrias e o desenvolvimento econômico de outros países."

Os ministérios do Comércio e das Relações Exteriores da Índia não responderam imediatamente ao pedido de comentário.

Uma enxurrada de aço chinês nos últimos anos levou algumas usinas indianas a reduzir suas operações e a pensar em cortes de pessoal, e a Índia é um dos vários países que contemplaram medidas para conter as importações a fim de proteger o setor local.

A Índia impôs restrições aos investimentos chineses no país depois que um confronto em 2020 sobre a fronteira do Himalaia azedou as relações. Os dois vizinhos asiáticos estão, no entanto, tomando medidas nos últimos meses para reconstruir seus laços.

(Reportagem de Sudipto Ganguly, reportagem adicional de Aftab Ahmed em Nova Délhi)