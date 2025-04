Comissário errou ao derrubar mulher que tentou entrar em cabine de avião?

Uma brasileira foi contida durante um voo da American Airlines depois de tentar entrar na cabine dos pilotos. O incidente aconteceu no último dia 24, mas um vídeo da confusão viralizou ontem nas redes sociais ontem.

O que aconteceu

Voo AA950. O Boeing 787-9 Dreamliner operado pela American Airlines partia do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, rumo ao Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York.

Decolagem estava atrasada. Irritada, uma passageira se dirigiu à cabine para questionar os pilotos, segundo relatos.

Comissários intervieram. Parte da equipe que trabalhava na aeronave interpretou a movimentação como uma tentativa de acessar a cabine. Eles jogaram a mulher no chão para contê-la.

Passageira rebateu. "Você não tem vergonha? Eu te dou um chute no seu saco", ameaçou a mulher.

Filho da puta, nojento, não pode encostar a mão em mim, você não sabe com quem está falando, você vai se foder. Eu fui perguntar por que estava atrasado e esse viado me pôs para fora.

completou

Vídeo mostra tumulto. Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram o momento em que a passageira é derrubada no corredor do avião.

Homem grita. Também é possível ver e ouvir quando um outro passageiro grita com a mulher, com comissários e com outras pessoas que estavam ao redor.

MEU DEUS!! Em um voo de Guarulhos para Nova York, uma brasileira teve um surto, invadiu a cabine do piloto para questionar o motivo do atraso e foi expulsa da aeronave.



.pic.twitter.com/cBaY1XA57V -- POINT POP (@Point__Pop) April 29, 2025

Problema de segurança. O avião voltou para o portão de embarque. O tumulto foi interpretado pela companhia aérea como um problema de segurança.

Retirados do voo. A mulher que tentou abordar os pilotos e o passageiro que gritou foram impedidos de voar.

American Airlines confirma incidente. Em nota ao UOL, a companhia aérea disse que a segurança de seus clientes e de sua equipe são "prioridade máxima".