Para secretário do Tesouro, apoio da política fiscal à monetária continua, mas em ritmo menor

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, explicou nesta terça-feira, 29, que as medidas para evitar a expansão fiscal que foram adotadas pelo governo no início do ano, muito relacionadas ao fato de o orçamento não ter sido aprovado, e que também visavam ajudar a política monetária, seguirão em menor proporção.

"Ele continua, mas numa dimensão menor, porque o Tesouro também tem a limitação da própria aprovação da lei orçamentária. Nós temos um pouco mais de liberdade de atuar dentro do exercício, de fazer esse ciclo de acomodação que ajuda e ajuda de forma expressiva", disse Ceron, durante coletiva de imprensa sobre o resultado do Governo Central de março.