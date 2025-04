Omoda 3: SUV chinês rival de Kardian, Pulse e VW Tera será feito no Brasil

Com clara inspiração na Lamborghini, a Omoda, marca do Grupo Chery, mostrou seu mais novo produto no último sábado (26) em Wuhu, na China.

O Omoda 3 é um crossover de entrada que estreia globalmente em outubro, mas que deve demorar um pouco para aparecer no Brasil.

A estreia aqui será entre o final de 2026 e o início de 2027, mas com um detalhe importante: fabricação nacional.

O crossover será produzido na futura fábrica da marca chinesa no país em uma instalação que ainda está em definição e pode ser localizada na antiga unidade da Troller no Ceará ou até mesmo em Jacareí (SP) no espaço que era da Caoa Chery. O objetivo, claro, é se tornar o carro de maior volume em termos de venda no Brasil e levar a marca a outro patamar.

Imagem: Raphael Panaro/UOL

O Omoda 3 surpreende com seu tamanho compacto e, principalmente, um design muito agressivo. Informações ainda são escassas, porém o modelo deve se situar na faixa dos 4,20 m de comprimento e ocupar o segmento de entrada onde estão Renault Kardian, Fiat Pulse e também do Volkswagen Tera.

O visual chama atenção, principalmente, da dianteira com linhas afiadas, para-choque bem esportivo e conjunto ótico em dois estágios: em cima ficam os as luzes de condução diurna de LED, bem afiladas e, abaixo, estão os faróis principais.

Atrás, um desenho mais comum com as lanternas semelhantes as do Omoda 7 com o arranjo interno em formato de raio. A diferença é que a peça, também interligada por uma

moldura preta, avança pela lateral em direção ao arco de roda. Estás, inclusive, são de 19 polegadas.

Versões a combustão e híbrida

O interior foi mostrado apenas em uma breve imagem, mas a inspiração é em espaçonaves e...na Lamborghini. A cabine é minimalista, sem botões, cheia de luzes e telas digitais (painel de instrumentos e um grande visor vertical da central multimídia bem parecido com a do Jaecoo 7).

A chinesa tem outro plano ambicioso para o Omoda 3: o preço. Representantes ligados à marca traçaram uma faixa inicial de R$ 130 mil para o compacto. Nas versões mais 'básicas, inclusive, o carro deve ter um inédito 1.0 turboflex enquanto nas mais caras quem dará as cartas será um inédito 1.0 turboflex híbrido HEV, sem recarga externa nos moldes do Toyota Corolla Cross.

O intuito é aliar potência e também consumo de combustível para atrair aqueles que pensam em comprar SUVs de marcas generalistas que, em breve, serão eletrificados, mas de uma forma mais simples (híbridos leves).