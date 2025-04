Novos SUVs elétricos da GM dão as caras na China antes de estreia no Brasil

Do UOL, em São Paulo (SP)

Nesta edição especial do Carona, o apresentador Jorge Moraes desembarca na China para mostrar os principais lançamentos do Salão de Xangai, o maior evento automotivo do mundo.

Em 2025, o evento tem um apelo especial, pois várias montadoras chinesas estão prestes a iniciar operações no Brasil, juntando-se a marcas já estabelecidas em nosso país, como BYD, GWM, Caoa Chery e Omoda Jaecoo.

Novo Chevrolet Captiva elétrico é fabricado e vendido na China com o nome Wulling Starlight S Imagem: Daniel Neves/UOL

Dentre as muitas novidades estão os dois novos modelos 100% elétricos que a GM irá lançar no mercado brasileiro em 2025., trazendo emblemas com os quais são vendidos na China, de onde virão inicialmente importados, porém exibindo a gravatinha da Chevrolet.

Estamos falando dos SUVs Captiva e Spark EUV, que estreiam em breve no mercado brasileiro importados, com a possibilidade de produção local no futuro.

Marcas de outros países também se fazem presentes no salão, como a Nissan. No estande da marca japonesa, a principal atração é a novíssima Frontier, que exibe visual bem diferente e tecnologia híbrida plug-in. Será lançada no Brasil, importada do México.

Nova Nissan Frontier traz dianteira imponente cheia de LEDS e propulsão híbrida plug-in Imagem: Jorge Moraes/UOL

Moraes também apresenta uma prévia da nova Volkswagen Amarok ao mostrar a Saic Maxus, picape chinesa que servirá como base para o desenvolvimento da próxima geração do utilitário da Volks - com estreia marcada para 2027, mantendo a produção na Argentina.

Prestes a iniciar produção de veículos nas antigas instalações da Mercedes-Benz em Iracemápolis, no interior paulista, a GWM apresentou em Xangai novos modelos da família de SUVs urbanos Haval e confirmou a produção local da picape Poer, em versões a diesel e híbrida plug-in.

No evento, Jorge Moraes também conversa com Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD para o Brasil. O executivo revela o que já tem sido especulado: a BYD, que está finalizando sua fábrica em Camaçari (BA), está desenvolvendo uma picape inédita, menor do que a Shark, que terá produção na Bahia.

Sucesso de vendas no Brasil, compacto elétrico BYD Dolphin exibe visual reestilizado na China Imagem: Reprodução

A BYD também levou para o evento as reestilizações de dois modelos elétricos já comercializados no Brasil - Song Pro e Dolphin - e exibiu o SUV híbrido 4x4 Denza 5, que em breve vai estrear em nosso mercado, importado.

Já a Omoda Jaecoo, cujas operações no Brasil acabam de começar, levou a Xangai modelos como o crossover híbrido C5 - modelo que está programado para comercialização em nosso país.

Elétrico e com porte de Compass, B10 será um dos 2 primeiros modelos da Leapmotor no mercado brasileiro Imagem: Jorge Moraes/UOL

Moraes mostra, ainda, os SUVs elétricos C10 e B10 da Leapmotor - fabricante chinesa controlada pela Stellantis que estreia no Brasil no segundo semestre, trazendo rede de concessionárias própria, avançadas tecnologias de condução semiautônoma e acabamento caprichado.

O C10 tem porte semelhante ao do Jeep Commander, medindo 4,74 m de comprimento, e autonomia superior a 530 km na configuração mais completa, segundo o ciclo chinês. Já o B10, com 4,51 m, se compara ao Jeep Compass em tamanho e virá importado, como o C10, trazendo 218 cv de potência e alcance de até 460 km com uma carga completa da bateria.

Por fim, no quadro Fala Carona, Moraes responde a dúvidas da audiência sobre o mercado automotivo.