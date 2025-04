Nubank não está pagando até R$ 10 mil de indenização; trata-se de golpe

São falsos os vídeos que circulam nas redes sociais afirmando que o Nubank está pagando uma indenização de até R$ 10 mil aos seus clientes.

Há diferentes publicações enganosas circulando, mas todas induzem as vítimas a fornecer seus dados pessoais ao preencher um formulário que simula uma página da Receita Federal.

Alguns posts desinformativos chegam a manipular digitalmente um vídeo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e utilizaram reportagens falsas do UOL e do g1 para tentar convencer a vítima de que a informação é verdadeira.

O Nubank alertou que se trata de um golpe e recomendou aos seus clientes para que denunciem postagens desse tipo.

O que diz o post

Algumas postagens trazem um vídeo de Nikolas Ferreira respondendo à suposta questão de um de seus seguidores nas redes sociais: "É vdd que a Justiça obrigou a Nubank indenizar todo mundo em até 10 mil reais?". "Sim, é verdade. A Nubank está sendo obrigada pela Justiça a indenizar todo mundo que já criou uma conta no aplicativo", diz o áudio atribuído ao deputado.

Na sequência, são exibidas duas supostas notícias sobre o assunto: uma do UOL, cujo título é "Clientes da Nubank podem receber indenização de R$ 1.518,00 a R$ 10.626,00"; e outra do g1, com a manchete "Todos clientes da Nubank podem receber indenização de 1 a 10 salários mínimos". Nikolas "ensina" um passo a passo para resgatar o valor e "pede" aos interessados para clicar no link contido no post para iniciar o processo.

"Toque em saiba mais e consulte! Se você já usou o roxinho, saiba que você pode receber também", diz a legenda que acompanha a publicação, destacando a forma como o aplicativo do banco se tornou popularmente conhecido por conta de sua cor.

Por que é falso

Nubank alerta para tentativa de golpe. A instituição financeira afirmou que "criminosos se passam por portais de notícia com informações falsas" e que a tática "é golpe" (aqui). O Nubank orientou seus clientes a procurar os canais de comunicação oficiais do banco caso se deparem com notícias ou mensagens promocionais (aqui). "Cuidado com mensagens que chegam por WhatsApp, e-mail e outros aplicativos de conversas. Você também pode denunciar tentativas de golpes no Canal de Denúncias do Nubank (aqui, aqui e abaixo)", acrescentou o banco digital.

Vídeo de Nikolas Ferreira foi manipulado por IA. O UOL Confere submeteu o vídeo utilizado pelas postagens enganosas à análise do Hive Moderation, especializado na identificação de alterações digitais. A ferramenta apontou uma possibilidade de 99,6% de que o áudio foi alterado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial (abaixo).

Imagem: Reprodução

UOL e g1 não publicaram notícias exibidas em peças desinformativas. Uma busca no Google pelos títulos das duas reportagens não traz qualquer resultado (aqui e aqui). Erros de padronização e de português reforçam que as manchetes são falsas.

Vítima para suposta taxa, mas nunca recebe a indenização prometida. Ao clicar no link indicado pelas publicações enganosas, o usuário é levado a uma página identificada como sendo da Receita Federal, sem qualquer referência visual ao Nubank. Em uma caixa de diálogo, solicita-se ao interessado para que digite o CPF utilizado para cadastrar a conta no Nubank. Mesmo clicando em "Realizar consulta", nenhuma ação posterior é registrada. O site Reclame Aqui registrou diversas queixas de pessoas que foram orientadas a pagar um determinado valor em forma de taxa para receber a suposta indenização, mas não receberam qualquer quantia (aqui, aqui e aqui)

Deputado não comentou caso. O UOL Confere entrou em contato com a assessoria de Nikolas Ferreira, mas não obteve retorno. O texto será atualizado caso haja uma resposta.

Viralização. Uma publicação no Facebook tinha 87 mil visualizações até hoje.

Este conteúdo também foi checado pela Lupa.

Caí em um golpe. E agora?

Registre o boletim de ocorrência imediatamente. A recomendação é do delegado Carlos Afonso Gonçalves, da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de SP. No estado de São Paulo, o registro pode ser feito de forma virtual pelo site da Delegacia Eletrônica (aqui).

Faça uma reclamação contra a empresa no Procon. A orientação é da Secretaria Nacional do Consumidor. Veja quais são os canais e contatos para fazer a denúncia em cada estado do país aqui.

Entre em contato com o seu banco ou operadora do cartão de crédito para denunciar a fraude e tentar o estorno do valor.

