Não consegue se concentrar? Culpa do celular e talvez desses 5 fatores

É verdade que os smartphones modernos são grandes vilões quando o assunto é foco. O problema não está exatamente no aparelho em si, mas na enxurrada de notificações que recebemos a todo momento. Silenciar alertas e estabelecer horários para checar o celular são estratégias que ajudam, mas e quando isso não basta?

A seguir, veja o que mais pode estar por trás da sua dificuldade de concentração, e como retomar o controle do seu foco no dia a dia.

1. Realizar tarefas simultâneas

Com o aumento das demandas diárias e o fluxo constante de informações, é cada vez mais comum adotar um comportamento multitarefa. No entanto, embora o cérebro consiga processar múltiplas atividades, ele não é capaz de dar atenção detalhada a todas elas ao mesmo tempo.

Uma abordagem mais eficaz é organizar suas prioridades. Comece pelas tarefas que exigem mais foco e são urgentes, dedicando atenção exclusiva a elas.

Aproveite os momentos em que você está mais descansado e concentrado, geralmente pela manhã, para atividades que exigem maior concentração.

Já no final do dia, quando a energia e a atenção estão mais baixas, faça as tarefas menos exigentes.

2. Viver sob pressão constante

O estresse não afeta apenas a produtividade no trabalho, mas também pode prejudicar as relações pessoais e impactar seriamente a saúde, elevando o risco de doenças como infarto, AVC, ansiedade e depressão. Estudos recentes indicam que o estresse também prejudica a memória e pode até reduzir o tamanho do cérebro.

Uma boa estratégia para combater o estresse é a prática regular de exercícios físicos, que ajudam a liberar hormônios que aliviam a tensão, além de promoverem uma sensação geral de bem-estar.

Outra ferramenta poderosa contra o estresse são técnicas de meditação e respiração, como a ioga e o mindfulness, que não só trazem calma, mas também favorecem o foco e a concentração.

3. Negligenciar o sono e o descanso

Imagem: iStock

Esse duplo fator tem um impacto profundo no funcionamento do cérebro, prejudicando diretamente nossa capacidade de concentração e atenção durante as atividades do dia a dia. De acordo com uma pesquisa conduzida pelo Departamento de Psiquiatria da Universidade da Pensilvânia (EUA), a privação de sono diminui significativamente o desempenho cognitivo, tornando as funções mentais mais instáveis e aumentando a necessidade de descanso.

A orientação dos especialistas é garantir cerca de oito horas de sono contínuo por noite, embora essa quantidade possa variar de pessoa para pessoa. O ideal é encontrar a quantidade de sono que permite acordar renovado e disposto para enfrentar o dia.

Além disso, a prática regular de exercícios físicos não só ajuda a melhorar a qualidade do sono, mas também facilita o descanso reparador.

Fazer pausas curtas e frequentes durante o dia também é fundamental. Levantar-se, alongar-se ou dar uma breve caminhada ajuda a revigorar o corpo, além de permitir que o cérebro se recupere, melhorando a concentração e a produtividade.

4. Não se alimentar direito

A fome tem um impacto direto na função cerebral. Quando você pula refeições ou não adota uma dieta equilibrada, sua capacidade de atenção e concentração pode ser prejudicada, já que a nutrição necessária para o cérebro fica comprometida.

É fundamental respeitar os horários das refeições e os lanches ao longo do dia.

Durante o sono, o corpo fica em jejum por cerca de oito horas, por isso o café da manhã é crucial para restaurar a energia e equilibrar os níveis de glicose no sangue.

É importante evitar alimentos gordurosos e pesados, assim como os carboidratos simples (como doces e massas refinadas). Em vez disso, dê preferência a refeições leves e balanceadas, ricas em nutrientes e com pratos coloridos, para garantir mais disposição e foco ao longo do dia.

5. Não tratar a depressão

Imagem: Alvaro Medina Jurado/Getty Images

A dificuldade de concentração é um dos sinais mais frequentes da depressão. Esse estado emocional afeta diretamente a motivação, fazendo com que a pessoa perca o interesse por atividades que antes lhe davam prazer, como ler, ouvir música ou outras atividades favoritas. Para quem está enfrentando essa condição, nada parece trazer alegria ou significado.

Se você acredita que pode estar lidando com a depressão e ainda não procurou ajuda profissional, é fundamental que faça isso o quanto antes.

Existem diversos tratamentos e terapias eficazes disponíveis, que podem envolver o uso de medicamentos ou não, dependendo de cada caso.

Manter uma rotina estruturada, com horários definidos para dormir, alimentar-se de forma saudável e realizar atividades, ajuda a reduzir a sensação de descontrole e pode trazer mais estabilidade emocional.

Buscar o apoio de pessoas de confiança (amigos, familiares ou grupos de apoio) e psicólogos é fundamental. Conversar com alguém pode aliviar a carga emocional e evitar o isolamento.

Evite se cobrar demais. A recuperação da depressão é um processo que exige tempo, cuidado e paciência. Reconheça pequenas conquistas e respeite seus limites.

*Com informações de reportagem publicada em 29/07/2019