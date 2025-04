Ministro paquistanês diz que Índia pode lançar ataque militar nas próximas 24 a 36 horas

(Reuters) - O ministro da Informação do Paquistão, Attaullah Tarar, disse na quarta-feira (horário local) que o Paquistão tem informações confiáveis de que a Índia pretende lançar um ataque militar nas próximas 24 a 36 horas.

Isso ocorre no momento em que as tensões entre as duas nações que possuem armas nucleares aumentam, depois que a Índia afirmou que havia elementos paquistaneses no ataque que matou 26 homens em um ponto turístico na Caxemira indiana na semana passada.

O governo paquistanês negou qualquer participação e pediu uma investigação neutra.

Desde o ataque, os dois países adotaram uma série de mediadas, com a Índia suspendendo o Tratado das Águas do Indo, que é fundamental, e o Paquistão fechando seu espaço aéreo para as companhias aéreas indianas.

"O Paquistão tem informações confiáveis de que a Índia pretende lançar um ataque militar nas próximas 24 a 36 horas usando o incidente de Pahalgam como um falso pretexto", disse Tarar em um post na plataforma de mídia social X.

"Qualquer ato de agressão será enfrentado com uma resposta decisiva. A Índia será totalmente responsável por quaisquer consequências graves na região", acrescentou.

O Ministério das Relações Exteriores da Índia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, prometeu perseguir e punir os agressores.

A Caxemira, de maioria muçulmana, é reivindicada em sua totalidade pela Índia, de maioria hindu, e pelo Paquistão, de maioria islâmica. Cada um deles controla apenas parte do território e já travaram guerras pela região do Himalaia.

O ministro da Defesa do Paquistão, Khawaja Muhammad Asif, disse à Reuters que uma incursão militar da Índia era iminente.

O Paquistão estava em alerta máximo, mas só usaria suas armas nucleares se "houvesse uma ameaça direta à nossa existência", disse Asif em uma entrevista em seu escritório em Islamabad.

(Reportagem de Mrinmay Dey em Bengaluru)