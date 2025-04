México recebeu cerca de 39.000 deportados dos EUA desde que Trump assumiu cargo

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O México recebeu cerca de 39 mil imigrantes deportados dos Estados Unidos desde o início do governo do presidente norte-americano Donald Trump, dos quais 33 mil são mexicanos, disse a presidente do México, Claudia Sheinbaum, nesta terça-feira.

Falando em sua coletiva de imprensa habitual pela manhã, Sheinbaum afirmou que, embora o México tenha decidido aceitar não mexicanos deportados dos EUA por "razões humanitárias", apenas alguns milhares foram enviados ao México desde que Trump assumiu o cargo no final de janeiro.

"Cada vez menos pessoas estão chegando de outros países porque o governo dos EUA tem acordos com praticamente todas as nações", disse Sheinbaum.

O México tem recebido menos pessoas deportadas dos EUA desde que Trump assumiu o cargo do que no mesmo período do ano passado, quando o ex-presidente dos EUA Joe Biden estava no cargo.

O México recebeu cerca de 52.000 imigrantes deportados dos EUA em fevereiro, março e abril do ano passado, de acordo com dados mexicanos.

A redução, apesar das promessas de Trump de uma campanha de deportação em massa, é impulsionada por menos imigrantes cruzando a fronteira dos EUA.

Desde que Trump lançou sua repressão na fronteira, os imigrantes de toda a América Latina estão desistindo de suas esperanças de entrar nos EUA e voltando para seus países de origem.

(Reportagem de Raul Cortes Fernandez e Diego Ore)