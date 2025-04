Meta lança novo aplicativo de IA com assistente pessoal baseado em voz

A Meta anunciou nesta terça-feira, 29, o lançamento da primeira versão de seu novo aplicativo Meta AI, que possibilita a interação com um assistente de inteligência artificial (IA) pessoal. Desenvolvido com o modelo Llama 4, da própria companhia, o app promete respostas mais "personalizadas e relevantes", aprendendo com as preferências e o contexto do usuário.

Segundo o comunicado, o aplicativo inclui um "Feed Discover", onde os usuários podem "explorar como outros estão usando a IA" e compartilhar suas próprias experiências. Além disso, o Meta AI agora é o "companheiro oficial" dos óculos de realidade aumentada da Meta, permitindo que as conversas sejam retomadas em qualquer dispositivo.

Uma das novidades é a interação por voz, que foi aprimorada para ser "mais natural e conversacional". O recurso de tecnologia full-duplex, disponível em fase de testes nos EUA, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, permite que o assistente gere voz diretamente, sem ler respostas pré-escritas. A Meta ressalta que, por enquanto, a IA "não tem acesso à web ou a informações em tempo real", mas busca feedback para melhorias.

O aplicativo também integra funções como geração e edição de imagens por comando de voz ou texto, além de oferecer respostas personalizadas com base em dados do perfil do usuário em plataformas como Facebook e Instagram. "Se você adicionou suas contas ao mesmo Centro de Contas, o Meta AI pode usar ambas para fornecer uma experiência ainda mais personalizada", explica a empresa.

A Meta destaca que o assistente está disponível em seus principais produtos, incluindo WhatsApp, Instagram e Messenger, além dos óculos Ray-Ban Meta. "Os óculos se tornaram a categoria de hardware mais emocionante da era da IA", afirma o comunicado.