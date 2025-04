Mastercard investe em empresa de pagamentos internacionais e a avalia em US$ 10,7 bi

A Mastercard fez um investimento de US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,7 bilhão) no negócio de pagamentos transfronteira (cross border) da empresa norte-americana Corpay, por uma fatia de cerca de 3% do negócio. Com a transação, a operação é avaliada em US$ 10,7 bilhões (R$ 60,4 bilhões), ou 20 vezes o Ebitda estimado para o futuro.

Com o acordo, as instituições financeiras que são parte da rede da Mastercard e seus clientes terão acesso a opções de pagamentos internacionais, com ou sem cartões, para todos os valores de transação, de acordo com a empresa americana.

A parceria prevê ainda exclusividade à Corpay na oferta de gestão de risco cambial e soluções de pagamentos transfronteira de grande monta para clientes das instituições ligadas à Mastercard. Por outro lado, a Corpay oferecerá programas de cartões virtuais com a bandeira para seus clientes.

Além disso, o serviço Move, da Mastercard, será oferecido a um espectro mais amplo de pequenas e médias empresas em novos mercados, incluindo os clientes existentes da Corpay.

"Trata-se de uma extensão natural das nossas soluções de pagamento internacional", diz em nota a vice-presidente de Pagamentos Comerciais da Mastercard, Raj Seshadri. "Nosso trabalho com a Corpay expande nosso alcance no amplo e em crescimento espaço dos pagamentos internacionais entre empresas, ajudando nossas instituições parceiras a servir às necessidades de pagamentos sem cartão de seus clientes comerciais de forma eficiente."

"Esperamos que o suporte da Mastercard às nossas soluções de pagamentos internacionais acelere nossa geração de receitas entre instituições financeiras", afirma o CEO da Corpay, Ron Clarke.

A Mastercard vê nos pagamentos entre empresas a próxima fronteira de crescimento, tanto no mundo quanto no Brasil. Além de ampliar volumes processados, essa vertente de negócios também deve aumentar a prestação de serviços de valor agregado.