Folha não noticiou que 'dois negros e nenhum LGBTQIA+' podem ser novo papa

É falso que o jornal Folha de S.Paulo publicou que entre os favoritos para se tornar o novo papa estão "dois negros e nenhum LGBTQIA+".

O título original da reportagem da Folha foi adulterado digitalmente. No conteúdo verdadeiro, a publicação diz não haver brasileiros entre os mais cotados para suceder o papa Francisco.

O que diz o post

A publicação reproduz uma suposta notícia da Folha cujo título seria: "Apenas dois negros e nenhum LGBTQIA+. Veja quem são os favoritos para ser o novo Papa.". O texto localizado abaixo da manchete, chamado de "linha-fina" no jargão jornalístico, traz a seguinte frase: "Relação com 12 nomes mais cotados é dominada por europeus, além de ter asiáticos e africanos".

"Precisamos urgentemente falar sobre a ausência de papas anões", ironiza texto que acompanha o post.

Por que é falso

Folha não veiculou a reportagem citada. Uma pesquisa no arquivo digital do jornal não trouxe qualquer resultado semelhante à reportagem tratada como verdadeira pelas peças desinformativas (aqui). Também não há registros de que outros veículos de imprensa tenham publicado conteúdo semelhante (aqui).

Jornal ressaltou que título foi adulterado. A Folha desmentiu ter publicado a reportagem com a manchete utilizada pelas publicações enganosas e afirmou que o título "foi manipulado". O jornal acrescentou que o texto usado pelos posts desinformativos contém erros: a palavra "papa" está escrita com a inicial maiúscula e há dois pontos finais, práticas não adotadas pelo Manual de Redação da Folha (aqui).

Reportagem verdadeira fala sobre chances de cardeais brasileiros. A matéria original foi publicada pela Folha em 21 de abril, às 9h54, com o seguinte título: "Saiba quem são cardeais apontados como favoritos para suceder papa Francisco; não há brasileiros na lista"; a linha-fina era "Relação com 12 nomes mais cotados é dominada por europeus, além de ter asiáticos e africano". Os textos foram atualizados respectivamente para "Francisco indicou 80% dos cardeais que elegerão novo papa; saiba quem são os apontados como favoritos" e "Dos 135 votantes, 108 chegaram ao Vaticano no último papado; relação com 12 nomes mais cotados é dominada por europeus, além de ter asiáticos e africanos". Na última atualização, feita em 27 de abril, às 12h22, houve mudanças na linha-fina: "Total de votantes caiu de 135 para 134 após espanhol confirmar ausência por motivos de saúde" (aqui).

Conclave começa no dia 7. O Vaticano anunciou a data da reunião na qual os cardeais começarão a definir quem será o novo líder da Igreja Católica (aqui). O encontro se dá após a morte do papa Francisco no dia 21, após sofrer um AVC e apresentar um quadro de insuficiência cardíaca (aqui). Oito cardeais brasileiros têm chances de serem escolhidos como sucessores do pontífice argentino, embora com chances remotas (aqui).

