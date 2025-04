Post manipula vídeos para insinuar que Lula foi vaiado em Alagoas

Do UOL, em São Paulo

Um vídeo que circula nas redes sociais engana ao insinuar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi vaiado durante um evento em Alagoas.

Os posts desinformativos usam imagens de dois discursos diferentes de Lula, retiradas do contexto original e editadas para dar a entender que ele foi hostilizado em um mesmo evento.

O primeiro vídeo mostra a reação do presidente após uma pessoa desmaiar na plateia em Alagoas. No segundo, o petista reclama das vaias direcionadas a Raquel Lyra (PSD), governadora de Pernambuco, e não a ele.

O que diz o post

"Lula ficou sem reação após ser vaiado em Alagoas", diz o texto da publicação. A seguir, um vídeo mostra o presidente em silêncio, enquanto podem ser ouvidos gritos de uma multidão.

Na sequência, Lula diz: "Enquanto vocês estavam vaiando, vocês estavam me vaiando". Assim que o petista começa a falar, ouvem-se vaias vindas da plateia. A frase "Lula é humilhado" completa a postagem.

Por que é falso

Posts misturam cenas de dois eventos diferentes. Por meio de uma busca reversa, é possível identificar que o vídeo utilizado pelas peças desinformativas reúne cenas da participação de Lula em dois eventos distintos. O primeiro foi realizado em maio de 2024 na cidade de São José da Tapera (AL). O segundo foi registrado em Recife em março de 2023. Ambos foram recortados e retirados do seu contexto original.

Cena mostra reação de Lula a desmaio na plateia. O primeiro trecho das peças enganosas omite que Lula acompanha o atendimento a uma pessoa que desmaiou na plateia durante evento em Alagoas. "Tem uma pessoa que desmaiou aqui. É importante ajuda, ver se tem um médico aqui presente para cuidar", disse o presidente após ser alertado por Arthur Lira, então presidente da Câmara, como se verifica no conteúdo original (aqui e abaixo). A fala do petista foi recortada nos posts desinformativos.

Lula assinou ordem para obras em Alagoas. Na cerimônia citada, o presidente assinou uma ordem de serviço para a realização das obras do quinto trecho do canal do sertão alagoano, que levará água para esta região do estado.

Público vaiou governadora de Pernambuco, e não Lula. A segunda parte utilizada pelas publicações enganosas edita uma declaração de Lula durante ato em Recife. No conteúdo original (aqui e abaixo), o presidente reclama das vaias do público para Raquel Lyra: "Quando vocês estavam vaiando a governadora, vocês estavam me vaiando, porque ela não está aqui porque ela quer estar aqui, ela está aqui porque ela foi convidada por nós".

Raquel e Lula assinaram acordo sobre Fernando de Noronha. O presidente e a governadora acertaram a gestão compartilhada do arquipélago e encerraram uma batalha judicial para torná-lo um território federal, e não parte de Pernambuco (aqui). Raquel Lyra deixou o PSDB e se filiou ao PSD em março deste ano. Ela havia feito críticas à postura do seu antigo partido por fazer oposição ao governo Lula (aqui). Durante o segundo turno das eleições de 2022, ela não declarou apoio a nenhum dos candidatos que disputavam o Palácio do Planalto.

Este conteúdo também foi checado pela Reuters.

