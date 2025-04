Log CP tem crescimento de 56% no lucro do 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A desenvolvedora, locadora e administradora de galpões logísticos Log Commercial Properties teve lucro líquido de R$86,4 milhões no primeiro trimestre, 56,2% acima do apurado no mesmo período do ano passado.

O avanço do lucro no período refletiu o desempenho operacional medido pelo Ebitda, que subiu 63,2% na base anual, para R$120,8 milhões, impulsionado pelo reconhecimento do valor dos ativos em desenvolvimento e menores despesas. A margem Ebitda subiu a 218,3%, de 137,5% um ano antes, afirmou a empresa em relatório divulgado nesta terça-feira.

O faturamento líquido da companhia, que tem entre seus clientes as gigantes de comércio eletrônico Mercado Livre, Amazon e Shopee, somou R$55,3 milhões no primeiro trimestre, crescimento de 2,8% ano a ano, enquanto as despesas gerais e administrativas e comerciais recuaram 1,4% e 5,3%, respectivamente.

A companhia, que tem como meta distribuir 50% do lucro líquido ajustado de 2025 na forma de dividendos, entregou 102,1 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL) no trimestre, distribuídos nos Estados de Paraná, Mato Grosso e São Paulo, e conta com 323,5 mil metros quadrados em construção no momento.

A Log prevê entregar 2 milhões de metros quadrados de ABL até 2028 e disse em relatório que seus novos projetos, somados às entregas e construções, representam 65% do total necessário para o cumprimento plano.

Após vender R$1,5 bilhão em ativos em 2024, a Log espera anunciar neste trimestre a primeira transação do ano, disse o presidente-executivo da empresa, Sérgio Fischer, à Reuters.

"Estamos trabalhando para isso, tem várias conversas avançadas em andamento... (Mas) devemos concentrar grande parte dos investimentos e desinvestimentos no segundo semestre."

(Por Patricia Vilas Boas)